Marlaska también disolvió en 2022 otro grupo de élite antinarcos formado por 60 guardias civiles

Además de liquidar el Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico (OCON-Sur), el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también retiró de Cádiz a un grupo de 60 guardias civiles de élite que daban apoyo a la lucha contra el tráfico de drogas en la zona de Barbate (Cádiz). Fue precisamente en esa localidad donde dos agentes de la Benemérita murieron el pasado fin de semana tras ser arrollados por una lancha de narcos.

En 2022, decenas de agentes del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), que habían sido trasladados a la provincia para prestar sus servicios en la lucha contra el tráfico de droga, fueron apartados por orden del ministro. Así, al desmantelamiento de OCON-Sur –la unidad especializada contra el tráfico de estupefacientes que logró hitos en las costas gaditanas– se sumó la retirada de estos otros guardias civiles especializados.

Mientras los 150 agentes de OCON-Sur se encargaban de realizar labores de investigación, los GRS en servicio participaban en operativos y demás funciones de apoyo en las que fuesen requeridos por parte de otras unidades como, por ejemplo, los puestos de Seguridad Ciudadana, la Agrupación de Tráfico o el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), entre otros, que también trabajan en la zona.

Los efectivos fueron enviados a Cádiz desde los cuarteles del GRS 1 de Madrid, así como desde el GRS 2 de Sevilla. Sin embargo, desde Interior decidieron que debían abandonar las costas del sur pese a que el problema del narco es una realidad asentada con tráfico de fardos de droga prácticamente a diario. El mandato fue acatado por el director general del Instituto Armado y por el director adjunto Operativo (DAO) que retiraron a estos especialistas.

Las funciones de los GRS apartados por Marlaska fueron acuñadas en parte por los agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR), unidad a la que pertenecía David Pérez, uno de los guardias civiles asesinado por los narcos. Mientras los GRS superaban los 50 agentes en la zona, Interior tan sólo desplazó a poco más de una decena de GAR hasta el litoral gaditano.

La llegada de los GRS se enmarcó dentro del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar puesto en marcha por Interior en 2018, en el que los guardias civiles participaban a través del Plan Carteia. Este proyecto supuso la creación y refuerzo de unidades de investigación como OCON-Sur, que contaban con el apoyo de las unidades del GAR o el GRS en cuanto a recursos humanos. Sin embargo, se suspendió el servicio en el principal puerto de entrada de droga de Europa.

Marlaska eliminó OCON-Sur

Los GRS no fueron los únicos guardias civiles retirados de la zona en 2022 por Marlaska. Interior ordenó eliminar el OCON-Sur, el grupo especial creado por la Guardia Civil para combatir al narco, primero en el Campo de Gibraltar y que luego se amplió a otras provincias andaluzas, entre ellas Sevilla. La disolución de esta unidad de élite fue una victoria para el narco, que vio reducida la presión policial con el regreso de los agentes de la OCON a sus respectivos destinos.

Durante los cuatro años que estuvo operando en el litoral gaditano, la OCON-Sur logró descabezar a los principales clanes de la droga del Estrecho gracias a sus labores de investigación. En ese tiempo, la unidad de élite incautó toneladas de estupefacientes a los narcos, desmanteló sus redes de «guarderías», intervino fortunas procedentes del tráfico de drogas y acabó con las flotas de helicópteros de los narcotraficantes.

Los 150 agentes, que operaban en su mayor parte vestidos de paisano, señalaron como objetivos a miles de narcotraficantes que fueron detenidos como sospechosos por unidades de apoyo como los GAR. Las detenciones provocaron decenas de causas abiertas contra el narcotráfico en los tribunales de Andalucía. A la postre, estos guardias civiles lograron sentar en el banquillo de los acusados a 152 personas vinculadas a actividades de narcotráfico durante el mayor macrojuicio de la historia de España contra la droga.

Sorpresivamente y a pesar de sus logros, Marlaska desmanteló esta unidad de guardias civiles alegando como motivo que se debía «reestructurar la lucha de la droga». Además, el ministro recalcó que ya no eran necesarios y que se les necesitaban en los puestos que ocupaban con anterioridad a la creación de la unidad. Fue entonces cuando la lucha contra el tráfico de estupefacientes se encargó a los Equipos de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de las distintas comandancias, pero no ya al OCON-Sur que se había convertido en el «terror» de los narcos mientras estuvo operativo.

Guardias Civiles sin medios

El problema del narcotráfico en este rincón del sur no se ha erradicado. Las narcolanchas siguen llegando a las playas de Cádiz. La inseguridad y el narcotráfico instaurado en la zona ha obligado a los guardias civiles a llevar años pidiendo que Cádiz sea declarada Zona de Especial Singularidad. El titular de Interior se comprometió en su anterior mandato a hacerlo. Sin embargo, aún no se ha hecho efectivo. «Hay varios territorios que pueden tener esa consideración, se están estudiando», aunque, añadió, «aquí con las inversiones que está haciendo el Gobierno ya se puede considerar de facto así, aunque no de derecho».

Sin embargo, el asesinato de dos agentes del Instituto Armado, cuya zódiac fue arrollada por una narcolancha con dos motores adicionales y 4.500 kilos más pesada que la de la Guardia Civil, deja en evidencia la falta de medios. A ello se suma la falta de efectivos de unidades especializadas que lucharon cuerpo a cuerpo contra los narcos que hoy les asesinan.