Marlaska tacha de «falta de escrúpulos» revelar la relación de Sánchez con el cerebro del ‘caso Ábalos»

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha tachado de «falta de escrúpulos absoluta» la publicación de la foto que revela la relación existente entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el cerebro del caso Ábalos, Victor Aldama, quien está imputado por formar parte de una red dedicada al fraude de hidrocarburos y presuntamente responsable del fraude de 182 millones de euros a Hacienda en apenas dos años. OKDIARIO publicó el pasado sábado una imagen que prueba la relación entre el jefe del Ejecutivo y el presunto conseguidor en el citado caso de corrupción. La fotografía muestra a Aldama en el acto de presentación del entonces candidato a la alcaldía de Madrid Pepu Hernández el domingo 3 de febrero de 2019 en el Teatro La Latina y en el que estuvo presente el presidente del Gobierno.

Ahora bien, para Marlaska esta prueba es una noticia «sin trasfondo» que lo único que busca es «enfangar todo» y generar «un clima de hostilidad hacia el Gobierno». Así lo ha dicho el dirigente político quien ha explicado que a esos mítines políticos acuden «infinidad de personas» y que el presidente del Gobierno «se saca cientos de fotos, por no decir miles», algo que aclara, en su opinión, la falta de significación de la imagen entre Sánchez y Aldama.

«Pues como decirlo, ya es el hartazgo, es la publicación de noticias que no tienen ningún trasfondo que no tienen ningún contenido y cuya única finalidad es tratar de enfangar todo y tratar de generar un clima de hostilidad hacia el Gobierno cuando no se tiene ningún proyecto de proyecto político, cuando simplemente hay una ausencia de todo y una falta de escrúpulos absoluta», ha dicho durante una entrevista concedida a TVE.

Marlaska considera que la imágen que sí tiene importancia es la del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con un «narcotraficante». «Llevamos años pidiéndole explicaciones a esa fotografía y a esa concreta intimidad cuál es su respuesta es el silencio», ha añadido.

Aldama fue como VIP a un mitin del PSOE

El conseguidor del «caso Ábalos», Victor Aldama, tuvo un asiento preferente en el mitin del PSOE del Teatro La Latina celebrado el domingo 3 de febrero de 2019. Allí Aldama se colocó a pocos metros del escenario en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presumía de liderazgo junto a la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y los ex ministros Reyes Maroto y José Luis Ábalos, entre otros altos cargos socialistas que han formado parte del Consejo de Ministros de Sánchez.

Cabe decir que para un comisionista como Aldama, la cercanía con el poder era una pieza esencial de sus negocios. Aldama movió sus hilos dentro de Ferraz para asistir y gozar de una butaca privilegiada en la tercera fila, tal y como reveló OKDIARIO en primicia. Las primeras filas están reservadas para los miembros vinculados al partido, sin embargo Aldama fue colocado allí.