Marlaska retira los chalecos antibalas a guardias civiles de Seguridad Ciudadana para entregarlos a otras unidades

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, está retirando los chalecos antibalas a los guardias civiles de Seguridad Ciudadana para entregarlos a otras unidades. Esta situación está ocurriendo en distintas comandancias. Por ejemplo, a los agentes de Seguridad Ciudadana de Asturias, a quienes les ha quitado 10 chalecos y 20 placas balísticas, dejando a sus 70 efectivos con tan sólo siete chalecos y 14 placas.

Los guardias civiles de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) se dedican a la intervención rápida y el refuerzo de la seguridad. Además, se encargan del control de masas y del orden público en eventos y situaciones de disturbios. También colaboran con otras unidades de la Benemérita en operaciones contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo; y ofrecen apoyo logístico y de seguridad en entradas y registros, detenciones y controles, entre otras funciones.

Por ejemplo, fueron los primeros en actuar en las revueltas que sucedieron el pasado verano en Torre Pacheco (Murcia), hasta que llegaron los GRS, y participaron en la última operación contra el narcotráfico en Pontevedra. Con el importante trabajo de estos agentes se consigue que los incidentes queden controlados y la seguridad garantizada.

Desprotegidos

Ha sido la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), quien ha dado la voz de alarma ante esta «nefasta» decisión. Según informa, Marlaska está destinando los chalecos de la Usecic a los agentes que luchan contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar.

La AEGC entiende «la necesidad de dotar de los mejores medios de protección a los guardias civiles que combaten diariamente el narcotráfico en una de las zonas más complejas de España». Sin embargo, destaca que es «incomprensible que esa necesidad se cubra desprotegiendo a otras unidades que también desarrollan servicios de alto riesgo».

«Los agentes de la Usecic no desempeñan funciones administrativas ni prestan servicio en oficinas, son agentes preparados para intervenir en situaciones de elevada peligrosidad, realizando entradas y registros, detenciones de individuos especialmente violentos, dispositivos de seguridad ciudadana, actuaciones antiterroristas, control de grandes concentraciones de personas, festivales, eventos multitudinarios y apoyo a otras unidades cuando la situación lo requiere», recalca, denunciando que de su seguridad se han olvidado en el Ministerio.

Por ello, la AEGC denuncia que retirar parte de su equipamiento de protección supone «reducir su capacidad para afrontar con las máximas garantías aquellas intervenciones en las que la integridad física de los guardias civiles puede verse comprometida».

Desde esta asociación, presidida por Francisco Javier Benito, se preguntan «qué ocurrirá cuando una Usecic tenga que intervenir en una actuación de alto riesgo, ejecutar una entrada judicial o desplegarse en un dispositivo especial durante las numerosas fiestas y festivales del verano». «La protección individual no puede depender de trasladar material de unas unidades a otras en función de las necesidades del momento», sentencia.

Cascos balísticos

La AEGC señala que a esta situación se suma otro problema que viene denunciando desde hace tiempo, sin que se le ponga solución, como es la «falta y escasez de cascos balísticos adaptados a todos los agentes».

Según informa, en numerosas unidades existen pocos cascos, y encima de tallas que no se ajustan correctamente a muchos guardias civiles, lo que ·compromete igualmente la eficacia de un elemento esencial de protección».

Para la AEGC, esta situación evidencia una «preocupante falta de planificación en la adquisición y distribución del material de protección individual». «La solución no puede consistir en dejar parcialmente desprotegidas unas unidades para atender las de otras, sino en dotar adecuadamente a todas ellas conforme a las funciones que desempeñan y a los riesgos inherentes a su servicio», subraya.

Por este motivo, anuncia que exigirá explicaciones en el próximo Consejo de la Guardia Civil y solicitará que se depuren las responsabilidades que correspondan. Asimismo, reclamará la inmediata adquisición del material necesario para que ninguna unidad tenga que prestar servicio sin los medios de protección adecuados.

«La seguridad de los guardias civiles no puede ser objeto de improvisación. Garantizar que todos los agentes dispongan de los equipos de protección necesarios no sólo constituye una obligación moral hacia quienes velan por la seguridad de los ciudadanos, sino también una exigencia derivada de la normativa de prevención de riesgos laborales que la propia Administración está obligada a cumplir», sentencia.

Sin chalecos los guardias alumnos

Como ha informado OKDIARIO, el ministro del Interior también ha enviado este mes de junio a guardias civiles alumnos a hacer las prácticas a sus primeros destinos sin dotarlos de chalecos antibalas, y a muchos de ellos también sin una funda antihurto para la pistola.

Una situación que se produce pese a que estamos en nivel 4 de alerta antiterrorista, con la violencia callejera disparada, que alcanza una cifra récord con 2.600 reyertas al mes de media, y con hasta 121.000 delitos de atentado contra policías y guardias civiles durante la etapa de este Ejecutivo.

Recientemente, también ha tenido castigada a la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) en el País Vasco sin uniforme de campaña durante seis meses. Una problemática a la que finalmente se puso fin tras destaparla la AEGC en OKDIARIO.