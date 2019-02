Podemos en Galapagar se avergüenza del casoplón de Iglesias y se presentarán con otras siglas

Los concejales de Galapagar vinculados a Podemos rompen con las siglas del partido morado y trabajan en la confluencia bautizada como 'Unidas por Galapagar'.

Los cinco ediles que hasta ahora estaban vinculados de una u otra forma a Unidos Podemos en el municipio madrileño de Galapagar han decidido crear una confluencia en la que evitan incluir las siglas moradas.

De esta forma, cuando Pablo Iglesias e Irene Montero acudan a votar en las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo, no encontrarán su partido representado directamente en los comicios locales.

Podemos Galapagar (tres ediles), IU-Galapagar en Común (una edil) y Cambiemos Galapagar (un edil) así lo han confirmado en una nota de prensa que han hecho llegar a medios de comunicación locales. En el comunicado explican que están trabajando “provisionalmente” con la nueva marca ‘Unidas por Galapagar’. Por ahora, la determinación de usar esa fórmula es firme a no ser que reciban un tirón de orejas de altas instancias antes del registro de la lista.

De hecho, OKDIARIO ha podido saber que han registrado ya la web UnidasporGalapagar.org. Una muestra más de que en este momento la voluntad es la de evitar la denostada fórmula de la ‘sopa de siglas’ de Podemos-IU-UP, etc. Así, con esa nueva marca blanca se excluye de la papelera electoral el nombre de Podemos.

Se trata de un movimiento similar al de Íñigo Errejón que con la creación de Más Madrid evita que Podemos esté en su papeleta electoral. La cabeza de lista de Unidas por Galapagar, la periodista Raquel Almendro, al igual que Errejón también ha pasado por las primarias del partido morado. Con los votos de 28 de los 557 inscritos de Podemos Galapagar se alzó con la primera posición. Ahora en los despachos ha pactado dejar el segundo lugar para la líder local de IU y el tercero a su compañero de grupo municipal de Cambiemos Galapagar. También contarán con la edil no adscrita de Sí Se Puede Galapagar que quedó sexta en las primarias de Podemos.

Presentación el 23 de febrero

Ya tienen convocado un acto de presentación en público de la nueva candidatura. Unidas por Galapagar se dará a conocer en sociedad el próximo sábado 23 de febrero en el antiguo centro de mayores La Posada. En el acto intervendrán los tres primeros candidatos de la lista de unidad, Raquel Almendro (Podemos Galapagar); Celia Martell (IU); y José María Nicás (Cambiemos). Los representantes de IU Galapagar en particular no quieren oír nada de Podemos y más de una vez han dejado claro que no forman parte de ese partido ni de Unidos Podemos.

En el comunicado explican: “Tras tres años y medio de colaboración, apoyo y coincidencia en luchas y actos de denuncia de nuestras concejalas en la actividad institucional, y tras casi un año de discusiones programáticas, negociaciones y acciones en común, Cambiemos, Galapagar en Común-Izquierda Unida y Podemos hemos acordado aunar fuerzas para acudir en una misma coalición a las próximas elecciones municipales de mayo de 2019”.

Aprovechan el texto para cargar contra el alcalde del PP, Daniel Pérez. “Desde el inicio de la actual legislatura nuestros respectivos concejales han coincidido en los plenos del Ayuntamiento en las críticas a la gestión caciquil, clientelista, demagógica, antidemocrática y sin transparencia del equipo de gobierno del PP”, indican.

Piden que los vecinos del municipio les trasladen “propuestas concretas” para elaborar su programa electoral, con el objetivo de “hacer de nuestro pueblo un lugar más integrado, con mejores servicios públicos, comunicación e infraestructuras, donde haya una total transparencia en la gestión de los recursos de todos y presupuestos participativos”.