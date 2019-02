Carmena presume de sus datos económicos de 2018 y un edil suyo le corrige: “No son buena noticia”

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha presentado este viernes en rueda de prensa los resultados económicos del Consistorio de la capital en 2018. Frente a su triunfalismo, el concejal Carlos Sánchez Mato (IU) le ha replicado que "no son buena noticia".

Manuela Carmena junto al nuevo concejal de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, ha sacado pecho de que el Ayuntamiento ya cumple la regla de gasto, por lo que “dejará de estar intervenido” y recupera “sus plenas capacidades”.

Sin embargo, Carlos Sánchez Mato, concejal presidente de Latina y Vicálvaro, hasta diciembre de 2017 edil de Economía, ha dicho en Twitter que los resultados económicos no son buenos. “Para reducir la desigualdad no se puede tener miedo, ceder a presiones ni hacer políticas de otros. El crecimiento del presupuesto en Madrid se paró. Cumplir con una regla de gasto arbitraria y contraria a los intereses de la gente no es buena noticia”, ha tuiteado junto con una cara triste con lágrimas.

Como publicó OKDIARIO, el edil en diferentes foros va pidiendo disculpas por reducir deuda con los bancos. “Ese no era el objetivo cuando entramos”, suele señalar. Del mismo modo se muestra crítico porque el Ejecutivo de Ahora Madrid “ha afrontado y resuelto una mínima parte de lo que tenían pendiente“. Sánchez Mato lamenta que se ha reducido sobremanera el ritmo de aumentar el presupuesto tras su marcha.

Para reducir la desigualdad no se puede tener miedo, ceder a presiones ni hacer políticas de otros.

El crecimiento del presupuesto en Madrid se paró.

Cumplir con una regla de gasto arbitraria y contraria a los intereses de la gente no es buena noticia 😪https://t.co/DJNS4YfZpq pic.twitter.com/xMcjQxisIz — Carlos Sánchez Mato🔻 (@carlossmato) February 1, 2019

A preguntas de OKDIARIO sobre esta crítica interna, García Castaño ha esgrimido que estos resultados “es un mérito de todo el equipo de Gobierno viendo la política presupuestaria de la que veníamos, lo que interesa para comparar es que crece un 9% en el gasto no financiero”.

Frente al gasto desmedido de Gallardón o la parón de inversiones de Botella, el edil suspendido de Podemos defiende que “lo positivo es reducir la deuda, no tener una presión fiscal excesiva, poder invertir y tener un gasto social, eso es lo que hemos conseguido, una política presupuestaria más armónica y relacionada con las necesidades sociales”.

Carmena dice que fue un “error” el incumplimiento de Sánchez Mato de la regla de gasto en 2015 en 17 millones: “No sabíamos a los que nos enfrentamos”

La primera edil ha destacado que cerrar 2018 cumpliendo la regla de gasto, reduciendo la deuda a la mitad (54% desde 2014, con 3.233 millones de euros menos) y “con más de mil millones de superávit” facilitará la gestión del presupuesto del actual ejercicio.

Pullita a Sánchez Mato

Carmena ha calificado de “error” el incumplimiento de la regla de gasto en 2015, con Sánchez Mato al frente del área de Economía. “En el primer ejercicio del mandato incumplimos la regla de gasto por una pequeña cantidad, unos 16 o 17 millones, y eso fue un error porque no fuimos conscientes de la dificultad que suponía incumplir la regla de gasto”, ha señalado la alcaldesa en las primeras palabras de su intervención.

“Llevamos muchos años con un Plan Económico-Financiero (PEF) y antes con políticas de ajuste desde el inicio de la crisis. Ahora (al dejar de estar intervenido) recuperamos las plenas capacidades del Ayuntamiento para ejercer sus políticas públicas. Recuperamos lo máximo posible en tasa de reposición o la posibilidad de crear empresas públicas, vetado por el PEF”, ha explicado García Castaño.

Críticas de PP y C’s

Por la reducción de deuda también ha recibido críticas desde la derecha. El edil del PP José Luis Martínez-Almeida ha asegurado este viernes que “nadie ha tratado con tanta generosidad a la gran banca como Carmena”, cuya prioridad “no son los madrileños, son los bancos”. Esto no son las “cuentas” de la alcaldesa, sino sus “cuentos”. “Cuando hoy viene Carmena muy orgullosa a decir que ha amortizado el 50% de la deuda, ¿dónde están los centros de mayores que prometió?, ¿o las escuelas infantiles, los polideportivos o las infraestructuras culturales? La respuesta es, en los bancos”, ha apuntado.

También Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos, ha asegurado este viernes que Ahora Madrid reduce deuda por su “incompetencia” para ejecutar inversiones. “Nunca antes había sido un Ayuntamiento tan incompetente ejecutando inversiones”, ha apostillado. Reseña que le “sorprende” que Ahora Madrid decía que la deuda era “ilegítima” antes de llegar a la Acaldía, y que ahora, en el Gobierno municipal, “dicen que la deuda se ha reducido”. “Ya se venía reduciendo con anterioridad y Ahora Madrid reduce menos que en años anteriores”. “Han subido impuestos en Madrid, así es más fácil reducirlo”, ha concluido.