Sólo 1 de los 6 grupos que participaron en las primarias de Carmena en 2015 continúa con la regidora

En las primarias de Ahora Madrid en 2015 se presentaron seis listas de candidatos. Cuatro años después, la alcaldesa Manuela Carmena ha roto con cinco de las seis.

De las seis candidaturas que se presentaron para conformar la lista electoral de 2015 sólo se mantiene sin fisuras con Carmena la que ella misma encabezaba.

Poco a poco las cinco corrientes que se han descolgado han ido perdiendo la ilusión en el proyecto de Gobierno municipal. Dos de ellas obtuvieron representación pero sus diferencias con la alcaldesa son ya muy grandes y no concurrirán juntos.

La única lista que sigue con Carmena es la de ‘Más Madrid’ que logró colocar a 13 ediles además de la regidora. Precisamente ha sido el nombre escogido para la nueva formación que se presentará en mayo y, pese a sus pretensiones de sumar, no contará con personas ligadas directamente a Podemos, Anticapitalistas, IU, Bancada Municipalista (Ganemos), Por un Mundo Más Justo, Partido Pirata, entre otros. Sí estarán los independientes y errejonistas, Equo, M129 y posiblemente Actúa (el partido de Baltasar Garzón).

En primer lugar estaba la lista ‘A por ellos’, un grupo de personas vinculadas a la corriente que salió de la desfederada IU-CM y que ahora cuentan con la confianza de Alberto Garzón. Tres concejales de Ahora Madrid salieron de esa lista (Mauricio Valiente, Carlos Sánchez Mato y Yolanda Rodríguez). Ahora, han organizado unas primarias que han confirmado como candidato a Valiente y el sector oficialista quiere mantener a Rodríguez e introducir a al vocal vecino Ángel Guillén en lugar de Carlos Sánchez Mato que ha salido escaldado del Ayuntamiento.

Chamartín: el punto de ruptura

La principal diferencia de IU con Carmena está vinculada con el gran proyecto urbanístico que tiene pendiente Madrid, la Operación Chamartín. En los últimos días han lanzado una campaña de ataque al edil de urbanismo de Carmena, José Manuel Calvo, por querer sacar adelante la macro operación sin contar con su aprobación.

En segundo lugar encontramos la lista ‘Madrid en Movimiento’, vinculada a Ganemos Madrid y los sectores municipalistas. Desde antes de verano, como avanzó este diario, están trabajando en una lista alternativa bajo el nombre de ‘Bancada Municipalista’. También son contrario a la línea de Carmena en urbanismo, entre otros muchos campos.

“Creíamos en el lema ‘mandar obedeciendo’ pero en la monarquía instaurada por Carmena, la alcaldesa no rinde cuentas a las bases”

En tercer lugar también se han descolgado el equipo de ‘Madrid Incluye’ que estaban ligados al partido ‘Por un Mundo Más Justo’. Este periódico ha contactado con candidatos de esa lista y aseguran que el grupo está desencantado con “la monarquía” instaurada por Carmena que no cree en la democracia interna y no rinde cuentas a las bases que la auparon a Cibeles. “Nos lo creíamos y apostamos por firmar ante notario que íbamos a denunciar a nuestros representantes si no cumplían el programa electoral”, lamentan.

Igualmente estaba ‘Podremos Madrid’, una lista vinculada al círculo de Podemos en Villaverde. Fuentes consultadas por OKDIARIO explican que el grupo se partió en dos y expulsaron a los impulsores de la candidatura. En este sentido, los que siguen vinculados a Podemos están en la línea de apoyar a su jefe de filas, el ex Jemad Julio Rodríguez, que ha roto puentes con Carmena y, aunque no presentará lista alternativa, descarta concurrir como Podemos con la alcaldesa.

Por último, encontramos ‘Toma Madrid’ un grupo heterogéneo con gente del Partido Pirata o de Ganemos que, como los dos anteriores, no se mantiene unido y que declinan hacer comentarios a este periódico. En todo caso, siguiendo la pista a alguno de sus miembros están ligados incluso laboralmente con Podemos por lo que también quedarían fuera de la candidatura que liderará la exjueza.