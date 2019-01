Carmena deja sin calefacción a cientos de usuarios en varias bibliotecas y un centro de mayores

El Ayuntamiento de Manuela Carmena ha dejado sin calefacción a cientos de usuarios, muchos niños y ancianos, en dos instalaciones municipales, el centro cultural Buenavista (distrito Salamanca) y el centro de Mayores Bucaramanga (Hortaleza).

El invierno ha llegado a la capital y surgen problemas imprevistos al Ejecutivo local de Ahora Madrid. En los últimos días hasta tres bibliotecas han registrado incidencias graves con el sistema de climatización al igual que en un centro de mayores de Hortaleza.

En primer lugar destaca el centro cultural Buenavista, en el distrito Salamanca. En el mismo edificio donde se celebran los plenos municipales hay una biblioteca con cientos de usuarios, muchos de ellos niños pequeños, y varios trabajadores que sufren desde hace semanas el fallo de los radiadores.

Tal como ha comprobado OKDIARIO, el sistema de calefacción no funciona desde hace días y la solución no es inminente ni mucho menos según los trabajadores del centro. “Vinieron a verlo pero no sabemos cuándo se va a solucionar“, explican para lamentar no tener más datos.

Una excusa que reciben trabajadores y usuarios es que el problema es la falta de presupuestos, algo que no encaja ya que las cuentas municipales de 2019 se aprobaron a finales de diciembre. El grupo municipal popular va llevar esta situación al pleno del distrito.

Más de 20 quejas

“Hay padres y usuarios bastante enfadados. Denunciamos la situación y les echaremos en cara que tienen otras prioridades. Prefieren gastar dinero en un espacio para ellos como es el de la calle como La Gasolinera en vez de mantener los servicios mínimos dentro del centro cultural. Este lunes los afectados han puesto 4 quejas más y llevan más de 20“, explican a este diario.

En las redes sociales, los usuarios del centro ironizan y, citando al Ayuntamiento y su servicio de quejas y reclamaciones, dicen: “Puede que os encontréis algún cadáver por congelación“.

@Lineamadrid @MADRID En la Biblioteca de Buenavista no hay calefacción puede que algún os encontreis algun cadaver por congelación 😢🥶🥶🥶😢 — Joaquin Atrasto © (@JCDAtrasto) January 2, 2019

Pero este incidente no es el único con la llegada de las bajas temperaturas. También han afectado a los asiduos a la sala de estudio del antiguo cuartel de Conde Duque, reconvertido en centro cultural. “Llevamos 3 días sin calefacción en la sala de estudio de Conde Duque. Hemos avisado al personal del centro pero el problema no se ha solucionado”, lamenta una usuaria.

@Lineamadrid hemos puesto varias reclamaciones tal como se nos indicó, hemos vuelto a hablar con el personal de @CondeDuqueMAD y nada, seguimos sin calefacción en la sala de estudio. Está claro que el sistema de reclamaciones no vale para nada… — Carmen Grañén (@CarGranen) December 27, 2018

Además de las bibliotecas, los centros de mayores también sufren la falta de calefacción. Tal como ha podido saber OKDIARIO, en Hortaleza el centro de Bucaramanga se ha quedado sin radiadores a pleno rendimiento. Como explican sus trabajadores, cuando lleva un tiempo encendidos los calefactores se colapsan y dejan de funcionar. No se alcanzan las temperaturas adecuadas y el grupo municipal del PP va llevar una proposición a votación al pleno que preside Yoli Rodríguez (IU).

“Solicitamos que se proceda, de manera urgente, a solucionar el problema de la falta de calefacción en el área social del Centro de Mayores de Bucaramanga, así como darle una solución eficaz y definitiva para que no vuelva a suceder de manera recurrente como ha ocurrido en este caso”, piden el grupo municipal liderado por Inma Sanz.

Por el contrario, en otros centros centros curiosamente pasa lo contrario. Los usuarios se quejan de una ola de calor en pleno invierno. “La sala de estudio del centro cultural Sanchinarro con gente abandonándola por calor, sí sí, en plena ola de frío con la luz en su pico de coste, la temperatura en la sala se hace insoportable y la gente sudando se va. Despilfarro energético (y económico, claro)“, indica un vecino llamado Alejandro.