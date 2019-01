Almeida: “C’s es un partido con tendencias filosocialistas que no descarta pactar con el PSOE”

El candidato del PP a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, recuerda que Ciudadanos (C’s) es un partido surgido de la izquierda constitucionalista catalana y pregunta a sus votantes si están dispuestos a correr el riesgo de que favorezca un pacto de gobierno con el PSOE.

PREGUNTA: ¿A Ciudadanos le da lo mismo pactar con los socialistas –que a su vez tienen acuerdos con proetarras, comunistas, podemitas y golpistas para mantenerse en La Moncloa– que pactar con el PP?

RESPUESTA: Lo ha demostrado. Ignacio Aguado y Begoña Villacís no han descartado pactar con el PSOE en Madrid. En EsRadio se lo pregunté a Villacís y no me lo negó. Me llegó a decir: “Estoy muy orgullosa del pacto que hicimos en su día con Pedro Sánchez“. Hombre, estar orgullosa de pactar con el señor Sánchez, visto lo que es capaz de hacer… Begoña Villacís también ha dicho aquí: “Yo creo que el pacto bipartito de Andalucía también se puede hacer en Madrid”. ¿Cómo? ¿Bipartito? ¿Juan Marín va a ser vicepresidente de la Junta de Andalucía sólo con los votos del PP y Ciudadanos, o con los votos del PP, Ciudadanos y Vox?

P: Inés Arrimadas ha vuelto a sugerir la posibilidad de pactar con el PSOE en Andalucía. ¿Ciudadanos todavía está barajando eso?

R: Lo desconozco. No nos deben extrañar las tendencias filosocialistas de Ciudadanos. C’s viene de ahí, de los socialistas de Cataluña que se cansan de la deriva independentista y nacionalista del PSC y deciden crear un nuevo partido firmemente constitucionalista en Cataluña, pero desde la izquierda.

Hasta hace seis meses, Ciudadanos se definía en sus estatutos como un partido socialdemócrata. Ahora se define como un partido liberal en lo económico y progresista en lo social. Se acostaron socialdemócratas y se levantaron liberal-progresistas, que no deja de tener su gracia. No debemos descartar lo que ellos llaman geometría variable: unas veces pueden pactar con el PSOE y otras con el PP. La pregunta que se deben hacer los madrileños es: ¿Nos podemos permitir ese riesgo?

P: ¿El PSOE se presenta realmente a las elecciones, o va a hacer una especie de juego a través de Podemos y Manuela Carmena?

R: ¿El PSOE existe en Madrid? Cuando José Manuel Franco, que es el secretario general, se reúne con Manuela Carmena y le dice que por qué no es la candidata del PSOE… Cuando Pedro Sánchez la llama y le dice: ‘Ya que no eres candidata nuestra, por favor, preséntate’… El PSOE ha tenido dos alcaldes en la ciudad de Madrid y una presencia electoral importante, y ahora, ¿cómo puede despreciar su historia hasta el punto de entregar el Ayuntamiento a los podemitas, como han hecho estos cuatro años? No están a la altura de la historia del PSOE en Madrid en democracia.

P: A lo mejor Antonio Miguel Carmona se lo pregunta alguna vez.

R: El otro día surgió el debate en el Pleno y alguien me afeó que nosotros le hayamos ofrecido la Alcaldía a Carmona. Yo no me arrepiento de haberlo hecho, porque prefería de alcalde a Carmona que a Manuela Carmena. Lo que no sé es si Antonio Miguel Carmona se arrepiente en estos momentos.

P: Si llega a la Alcaldía de Madrid, ¿qué tres medidas pondría en marcha de forma urgente?

R: Yo no utilizaría el condicional: llegaré, estoy convencido. Primero modificar Madrid Central, hacer los cambios necesarios acompañados de un paquete de medidas que permitan luchar efectivamente contra la contaminación. En segundo lugar, bajar los impuestos. Y en tercero, afrontar el principal problema que tienen los madrileños, que es la limpieza, y se lo dicen a Manuela Carmena en todas las encuestas. En julio de 2015, Carmena dijo que en diciembre de ese año Madrid estaría resplandeciente. Y estamos en enero de 2019 y sigue siendo el principal problema de los madrileños.