Begoña Villacís anuncia que será madre por tercera vez

View this post on Instagram

Voy a ser mamá. 12 años después de Jimena, mi hija pequeña; 13 después de Paula, mi hija mayor, y parece que no ha pasado el tiempo… Vivir la experiencia por tercera vez no hace que lo vivas con menos intensidad, expectación y alegría. Necesité, la verdad, unos minutos para asimilar la noticia: dos adolescentes y un bebé, familia numerosa. Unos minutos después, vino la ilusión de volver a tener un pequeño en casa, la posibilidad de vivirlo junto a mis hijas y mi familia. Volver a tener la oportunidad de vivir una etapa de mi vida que recuerdo con mucho cariño, y con nostalgia de vez en cuando ☺️ Ayer,una buena amiga me decía que el año que tengo por delante es para disfrutarlo. Tiene toda la razón, personal y profesionalmente, será un año difícil de olvidar, y tengo la enorme suerte de poder compartirlo con un gran equipo y, lo más importante, con una familia que me apoya.