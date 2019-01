Los policías ponen a circular dos ‘camiones protesta’ contra Carmena: “No tenemos derechos”

Los agentes de Policía de dos de los sindicatos mayoritarios del cuerpo han puesto a rodar por las calles de la capital dos camiones con lonas de protesta contra la gestión de Manuela Carmena.

Dos camiones equipados con pancartas contra la desatención de Manuela Carmena y su equipo al colectivo de la Policía Municipal han arrancado este miércoles a recorrer las calles de la capital.

Los autores de esta iniciativa son los sindicatos CSIT-UP-PLA (Coalición Sindical Independiente de Trabajadores-Unión Profesional-Policía Local Asociada) y CPPM (Colectivo Profesional de Policía Municipal). Entre otros emplazamientos, los dos camiones se han dejado ver en la fuente de Neptuno, el estadio Santiago Bernabéu, la Puerta de Alcalá, etc. “De momento son dos vehículos, pero puede que pongamos más a circular en las próximas semanas”, explica a OKDIARIO un portavoz sindical.

Los agentes han impreso grandes lonas con tipografía de gran formato donde se explica su precaria situación. “Cada día que pasa: menor número de policías, menos seguridad y peor servicio”, reza uno de los laterales de un camión.

“Oportunidad única: 754 plazas para el cuerpo de Policía Municipal de Madrid sin derechos, sin respaldo institucional, sin reclasificación, sin libranzas, sin conciliación familiar, sin seguridad jurídica en las intervenciones”, explican en otro lateral.

También aparecen los logotipos de los citados sindicatos junto al lema “Pelea por tus derechos”. “Policía Municipal: sin derechos y sin conciliación familiar“, resumen en otra de las lonas.

En este sentido, en otra de las pancartas incluyen una “carta a los Reyes Magos” aprovechando la festividad que se acerca. “Los trabajadores de la Policía Municipal de Madrid pedimos unas condiciones dignas y similares a las del resto de empleados del Ayuntamiento”.

Ideado tras el ‘TramaBús’

Esta forma de protesta se asemeja al ‘TramaBús’, el autobús que Podemos puso a circular por toda España para poner en la diana a políticos, periodistas, empresarios, etc. que no eran de su agrado. El Ayuntamiento de Madrid no puso ninguna pega a que recorriera las calles de la Villa a pesar de que contaminaban. Los camiones de los policías no entrarán en Madrid Central para evitar problemas.

Por su parte, el colectivo Hazte Oír abrió la veda con un criticado autobús en el que se aseguraba: “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen”. Por último, Ciudadanos también se apuntó a la moda con un autobús con vinilos que rezaban: “Stop Sánchez: Elecciones ya” y “Indultos no”, en referencia a los políticos catalanes encausados por el proceso de independencia.

Los policías municipales llevan meses protestando con acciones como esta. Recientemente recuperaron el Oso Moroso. Un hombre que vestido de oso acompañaba al alcalde José María Álvarez del Manzano en sus viajes a modo de protesta. Ahora, ha recorrido diferentes puntos turísticos de la ciudad y la central de la Policía para protestar contra Carmena pidiéndola un convenio laboral “digno”.

Tras meses de reuniones y una votación del 80% en contra del acuerdo por parte de los sindicatos, Carmena optó por ignorar a los sindicatos más críticos, los mayoritarios, y hacer una votación con los dos sindicatos más afines. Esa votación sí salió aprobada y gracias a ello la primera edil ha puesto en marcha un acuerdo que no gusta a la mayoría de la plantilla.