El edil carmenita Sánchez Mato vuelve a llamar “trapo arrugado” a la bandera española

Carlos Sánchez Mato: "Los símbolos no significan mucho para mi, a mi me importan las personas" El PP le recuerda que cobra del Estado español que representa la bandera rojigualda

El concejal presidente del distrito madrileño de Vicálvaro, Carlos Sánchez Mato (Ahora Madrid), ha vuelto tildar a una enseña nacional de “trapo arrugado”. En lugar de pedir perdón como le exigía el Partido Popular en una pregunta plenaria, Sánchez Mato se ha reafirmado y ha recordado su republicanismo.

“Respeto los símbolos aunque desde luego no los comparta. Yo soy republicano. Para mi los símbolos no representan gran cosa, lo que me importa son las personas: Sus derechos están muy por delante, por encima de los símbolos”, ha reflexionado este jueves el edil de Izquierda Unida.

“Ni su pulsera de Stalin, ni la bandera republicana… la bandera que nos permite debatir y cobrar es la rojigualda”, le dicen desde el PP

“En nuestro distrito hay gente que pierde su domicilio porque le echan a la calle, yo me pongo delante de la policía para que no entren, mientras usted usted estaba llorando por un trapo arrugado en el Pleno, le respeto, pero los símbolos están donde tienen que estar”, añadió Sánchez Mato.

El concejal ha asegurado que respeta “mucho los símbolos, muchísimo, el símbolo, la bandera constitucional que está en su sitio [señala al mástil del Pleno], no lo que alguien trae en un bolso y lo pone arrugado en una mesa, ese no es el símbolo”. “¿Cuándo va a pedir perdón a los vecinos y vecinas de Vicálvaro por semejante desprecio de nuestra bandera que representa todos los españoles? ”, le pedía el PP.

“Cobra del Estado rojigualdo”

Por su parte, el vocal vecino del Partido Popular le ha recordado que “ni la pulsera de Stalin, ni la bandera republicana que tienen en su muñeca… la bandera que nos permite debatir y cobrar es la rojigualda”. “Algo básico en la vida es la coherencia, o pide perdón a su exabrupto que ha enfadado a muchas personas y reconoce el bochorno o esta misma tarde a la presidencia de Vicálvaro y Latina y deja su sueldo y su acta de concejal”, le ha expuesto.

Asimismo, ha recordado que Sánchez Mato está triplemente imputado por el caso Open. “Usted está imputado por delitos derivados por su gestión política, si respeta a los vecinos no estaría imputado por prevaricación, malversación y delito societario. No aceptaría representar a nadie en su situación”, agrega el vocal ‘popular’.

“La administración municipal ha desaparecido, Vicálvaro está abandonado, las proposiciones se aprueban en el Pleno y no se hacen nada, los presupuestos no se ejecutan. Cada vez más notorio que utiliza este Pleno como trampolín para su carrera política, no le importa ni la gestión, ni los vecinos, ni las asociaciones”, zanjó el del PP.