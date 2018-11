Carmena lleva 6 meses sin contestar una carta de 6 asambleas de distrito de Ahora Madrid

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, acumula medio año sin contestar una carta remitida desde asambleas de base de Ahora Madrid. El concejal Guillermo Zapata tramitó el envío de la misiva firmada por varias asambleas de distrito en mayo, pero en noviembre, la regidora no ha respondido aún.

El motivo de la carta es la pugna interna por la Operación Chamartín, el macro proyecto urbanístico del norte de Madrid. Los miembros de la candidatura municipaliza piden a Carmena que al menos atienda sus dudas sobre el plan del BBVA. No obstante, Carmena sigue en la línea de ignorar a partidos incluido a la candidatura que la aupó a la alcaldía en 2015. Al poco de llegar a Cibeles ya indicó que no rendiría cuentas a la mesa de coordinación de Ahora Madrid, el órgano ejecutivo de la formación instrumental. Sin embargo, los militantes de la candidatura no pierden la esperanza.

Tal como ha podido saber OKDIARIO, los firmantes del escrito están ciertamente asqueados y así se lo hicieron saber públicamente a los también concejales críticos Carlos Sánchez Mato (presidente de Vicálvaro y Latina) y Pablo Carmona (presidente de Moratalaz y Salamanca). El marco donde se expresaron estas quejas fue uno de los muchos debates criticando la operación Chamartín en los barrios, en ese caso en el centro municipal Buenavista en el distrito Salamanca.

Las asambleas firmantes de Ahora Madrid han sido las de Chamartín, Tetuán, Hortaleza, Fuencarral-El Pardo, Chamberí y Salamanca. “Se la entregamos en mayo, estamos en noviembre y ni nos ha contestado”, lamentan desde estos grupos.

“En campaña electoral se nos llenó la boca diciendo que ‘gobernaríamos escuchando’, al menos nosotros pedimos que gobiernen escuchándonos”. Entre otros puntos critican que la operación Chamartín no tiene muchas zonas verdes de verdad en comparación con el entorno, que tiene más torres de las aparentes o que no trae aparejada el número de viviendas públicas que vende Carmena ya que será el Gobierno de turno cuando se inauguren quien decida qué hacer con esas viviendas, pudiendo incluso venderlas.

Trolleo con alegaciones

El plan fue aprobado inicialmente en la Junta de Gobierno, está en periodo de alegaciones antes de que se apruebe finalmente en el Pleno de Cibeles entre diciembre y enero. Será entonces cuando los, al menos, 6 concejales críticos de los 20 de Ahora Madrid (Sánchez Mato, Carmona, Rommy Arce, Montse Galcerán, Yolanda Rodríguez y Mauricio Valiente) votarán en contra.

Para intentar retrasar lo máximo posible, las corrientes contrarias a la operación han elaborado decenas de alegaciones diferentes para que quien esté dispuesto las firme y las registren juntas. El Ayuntamiento tiene obligación de dar respuesta individualizada a cada una de los escritos, lo que dilataría los plazos establecidos.

Tienen como objetivo superar, al peso, las 2.247 alegaciones que entregaron al plan impulsado en 2015 por Ana Botella.