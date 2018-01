La madre de una víctima del Madrid Arena: “Carmena me decepciona, deja a Flores hacer fiestas sin licencia”

Isabel de la Fuente es madre de una de las cinco víctimas que el espacio municipal Madrid Arena dejó la noche de Halloween en 2012. Atiende a OKDIARIO a escasas semanas de que se conozca la sentencia del Supremo que confirmará si Miguel Ángel Flores entra en prisión. Pese a ello, la actualidad pasa por tragedias en la noche. Este fin de semana en Carabanchel y en una localidad portuguesa se registran fallecidos y heridos, hechos que hacen a De la Fuente revivir momentos tristes, nos dice con ojos llorosos.

Pregunta.– La actualidad manda y aunque veníamos a hablar de Flores y su nueva discoteca, este pasado fin de semana en Carabanchel la caída de un falso techo ha dejado 26 heridos, ¿por qué siguen sucediendo estas tragedias?

Respuesta.– Hay muchos empresarios nocturnos que son honestos y legales pero otros que solo piensan en llenarse los bolsillos. No hacen el mantenimiento de las instalaciones. Si es el caso, que se les aplique la Ley de Espectáculos que este Ayuntamiento no sé si está aplicando.

P.– Estas Navidades el Ayuntamiento no ha cubierto la plantilla mínima de bomberos ¿cómo lo ves?

R.– No es razonable, pero también habrá que ver qué circunstancias hay. Si sucediera con otro partido estarían protestando todo el día.

P.– El Portugal ha habido ocho fallecidos por una explosión en una sala recreativa, ¿Cómo vives este tipo de sucesos que traspasan nuestras fronteras también?

R.– Todas estas cosas te hacen recordar muchas cosas. También existen accidentes. No fue nuestro caso, aunque al principio era lo que nos querían hacer ver.

P.– ¿Como estás?, ¿Alguna vez se supera algo así?

R.– No, no se supera. Y menos cuando llevamos cinco años sin que los culpables de cinco muertes hayan pisado la fuerte. Llevamos cinco años siendo pisoteados por la Justicia, por la Fiscalía, por los políticos y, es difícil, pero seguimos adelante.

P.– ¿Qué administración tiene más reponsabilidad?

R.– En Madrid concretamente hay una Ley de Espectáculos Públicos que nosotros con casi medio millón de firmas endurecimos. Muchos locales son desalojados por exceso de aforo, pero nunca veo que el Ayuntamiento aplique esa ley. Lo que hay que hacer es aplicar la Ley, que para eso está. Los empresarios son responsables por su avaricia y el Ayuntamiento, por su inacción.

P.– ¿Ha habido algún punto de inflexión desde, por ejemplo, la tragedia de Alcalá, 20 con 81 fallecidos?

R.– Ahora está todo mucho más vigilado. Pero en general creo que no ha cambiado mucho. Hay más normas, reglamentos… pero en general el que piensa en el dinero siempre pensará en eso.

P.– Entrando en el caso Madrid Arena, ¿qué esperas de la sentencia del Supremo que está al caer?

R.– Que llegue prontito. El 14 de noviembre fue la vista y todavía no sabemos nada. Más de cinco años es suficiente tiempo para que los culpables de cinco muertes pasen por la cárcel. Espero que nos den la razón y entran en prisión lo antes posible.

P.– ¿Qué te pasará por la cabeza si llega ese día y Flores entra en la cárcel?

R.– Que se está haciendo algo de justicia. Porque aunque la sentencia es una porquería, es laxa, habrá que cambiar la ley.

P.– Has recurrido otros aspectos, ¿qué aspectos te importan más?

R.– Lo que más me importa es que condenen al doctor Viñals. Dio por muerta a Cristina y no hizo absolutamente por ella. A lo mejor hubiera fallecido igualmente. Pero el SAMUR la sacó de la parada media hora después y a lo mejor si es atendida por un médico decente desde el minuto uno…

P.– A todo esto, Flores sigue haciendo macrofiestas sin licencia, con permiso de restaurante-espectáculo, ¿qué te parece que siga actuando como lo hacía?

R.– No tengo mucho que decir de él. Solo se ha preocupado siempre por su propia seguridad y llenarse el bolsillo. Está inhabilitado pero como no es firme sigue con sus tejemanejes. Y lo peor es que el Ayuntamiento de la Transparencia y la Participación Ciudadana sigue sin hacer nada.

P.– El Ayuntamiento de Carmena se escuda en que siempre que han abierto expediente, este se archiva, ¿cómo calificas que se permita?

R.– Es tan sencillo como entrar ahí y comprobar que no hay carta, no hay menú, no hay mesas con platos y cubiertos, no hay cocina, no hay comida… No es tan difícil de demostrar. En su perfil de Facebook ves que Flores sigue haciendo sus fiestas del Madrid Arena. No entiendo.

P.– Te ha reunido con Carmena a los pocos meses de ser nombrada, le prometió abrir un proceso de trabajo, no se ha hecho, ¿le ha decepcionado?

R.– Por supuesto, en octubre de 2016, le llevé más de 283.000 firmas, 50.000 de madrileños, y se negó a cerrar el Madrid Arena puesto que no tiene licencia. Me dijo que me llamaría sobre si aceptaba llevarlo a debate y votación a Pleno pero nunca más he sabido de ella. Lo de la Participación Ciudadana me parece una milonga.

P.– ¿Vas a ponerte en contacto de nuevo?

R.– No, no tengo que hablar nada con Carmena. Me dijo que haría una cosa, no la ha hecho, para mi, me ha mentido y para mi será mentirosa mientras no cumpla.

P.– A Adif como propietario del local de Chamartín, ¿qué responsabilidad le corresponde?

R.– En el pliego de cesión de Adif pone específicamente que no se puede usar el local como sala de fiesta o discoteca. Tienen toda la responsabilidad del mundo porque en su mano está cancelar el contrato si es incumplido.

P.– A la gente que suele ir a esa discoteca, ¿qué les dirías?

R.– Espero que a ellos nunca les pase nada para que sus madres no tenga que hacer nunca una entrevista como esta.