Luis Alberto Marín: «María Jesús Montero nos toma por idiotas, Murcia no aceptará este teatro»

Luis Alberto Marín, consejero de Economía y Hacienda de la Región de Murcia, habla con OKDIARIO sobre la condonación de la deuda anunciada por el Gobierno, sobre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y sobre la financiación autonómica. «La condonación es una tirita para la hemorragia de cientos de millones que causa a la Región de Murcia el actual sistema de financiación», ha dicho el consejero murciano en plena polémica con la quita de deuda del Gobierno de Sánchez como regalo a Cataluña.

PREGUNTA.- ¿Cómo fue ese momento de irse del Consejo de Política Fiscal y Financiera y dejar plantada a Montero?

RESPUESTA.- No fue agradable. Hubiera deseado quedarme pero para temas sustanciales de mi región y de todas las gobernadas por el PP. Y el fundamental es la reforma del sistema de financiación. Ya entre la reunión del comité técnico y el Consejo desapareció del orden del día cualquier mención a la reforma. Luego vimos que el único punto del orden del día con enjundia era la condonación. Se nos envió la documentación apenas 48 horas antes y la condonación sólo la ha pedido a Cataluña. No estamos de acuerdo.

P.- ¿Cómo reaccionó Montero?

R.- Sánchez está convencido de que puede dividir a las comunidades del PP y lanza señuelos a ver si hay alguna fisura. Pero en el Consejo se vió el grado de unión que hay. Fue al unísono. Pidió la palabra el consejero de Galicia, que es vicepresidente del Consejo, y habló en nombre de los 14 del PP para anunciar que nos retirábamos, como hicimos sin atisbo de duda, al mismo tiempo y de una forma educada y correcta. Montero dijo: «Pero, ¿no vais a escucharme?». Pues no, ministra. Nos vamos.

P.- ¿Califique la propuesta de supuesta ‘quita’?

R.- Es un teatro. Ya sabíamos el inicio, la trama y el final. Nos toman por bisoños. La propuesta ya la tenía acordada con sus socios independentistas, ¿Qué quería? ¿Bendecirla, aplaudirla? ¿Una foto? Tienen mayoría del Consejo. Lo puede aprobar sin nosotros. Por eso, nos ausentamos.

P.- Pilar Alegría dice que es como si nos perdonan la hipoteca. ¿Nos toman por idiotas?

R.- Decididamente, sí. Condonar es eximir, perdonar. Aquí no se perdona nada a nadie. No hay condonación. Lo que se hace es traspasar la deuda de una titularidad a otra, de la Región de Murcia al Estado, pero la deuda sigue existiendo y devengando intereses. Los intereses que no paguen los ciudadanos de la Región de Murcia por la deuda que se nos condona, los seguirían pagando igualmente por ser ciudadanos españoles. Pero los intereses siguen siendo obligatorios. Es pasar de pagar con la gorra de murciano a pagar con la gorra de español. Que no nos engañen.

P.- ¿Es verdad que en la reunión técnica previa al Consejo les dijeron que no podrían usar para sanidad, educación, etc… los intereses que se ahorraran?

R.- Sí. Esto raya lo burdo. La AIReF lo ha dicho. Esos ahorros no se pueden destinar a otras políticas de gasto. FEDEA, muy contundente, dijo que esto era un galimatías y que penalizaba a algunas comunidades para favorecer a otras. Según FEDEA, Valencia y Murcia iban a ser las más perjudicadas. Esto no es más que una concesión al independentismo por siete votos para Sánchez.

P.- En 2018, siendo consejera de Andalucía, Montero descartó ante el Gobierno de Rajoy la quita como solución y pidió hablar del sistema de financiación.

R.- Montero pretende aquello de hacer lo que yo diga pero no lo que yo haga. Dice una cosa y la contraria en función de qué gorra lleve.

P.- ¿Es muy hipócrita?

R.- Sí. Nosotros entraríamos al debate técnico de la reestructuración de la deuda. Somos gobiernos serios. Las deudas hay que pagarlas aunque sean ocasionadas por un infame sistema de financiación que, en el caso de la Región de Murcia, nos ha generado más del 95% de la deuda. Pero hay que pagarlas. Nosotros apostamos por la reestructuración y de eso sí estamos dispuestos a hablar. Pero que no nos tomen el pelo con una condonación que no es tal. No es serio.

P.- Pero ahora gobierna el PP en casi todas las comunidades y no quieren hablar del sistema de financiación porque les beneficiarían.

R.- ¿Y cómo le vende esto a los castellano-manchegos, asturianos o navarros donde gobierna el PSOE? La reforma es un clamor y ya lo era la pasada legislatura con la mayoría de comunidades gobernadas por el PSOE. Estamos ante un gobierno que no escucha más que a sus insaciables socios independentistas.

P.- El lunes empiezan las reuniones bilaterales con cada comunidad para ver si solicitan la quita. ¿Irán?

R.- No hemos recibido nada. La pregunta es: ¿Para qué? ¿Para hablar de qué? Yo no tengo problema en ir al ministerio las veces que seamos requeridos pero para hablar de cosas que interesan y son urgentes para los murcianos. La condonación no es urgente ni necesaria. ¿Estamos dispuestos a hablar de condonación o reestructuración? Sí. Cuando se reforme el sistema de financiación y se articule un fondo de nivelación transitorio. Mientras, si nos llaman, acudiremos si nos dicen antes de qué vamos a hablar y si está incluida la reforma del sistema de financiación. Somos una comunidad leal institucionalmente y acudiremos siempre que nos llamen. Pero no puedo asegurar que sea hasta el final de la reunión si no se incluye la reforma del sistema.

P.- Si el Gobierno les autoriza en Consejo de Ministros a usar el ahorro de intereses para sanidad, educación, etc. ¿Ustedes aceptarían la quita?

R.- Es que eso para la Región de Murcia es una tirita y nosotros tenemos un sistema de financiación autonómico que nos ha causado una hemorragia, todos los años, de más de 650 millones respecto a la media de las comunidades autónomas y más de 1300 millones respecto a la mejor financiada. La tirita no me sirve de nada. La condonación no es la solución. No nos sirve para nada si no va asociada a la reforma porque dentro de dos años vamos a estar igual y, como no tenemos los recursos necesarios, vamos a generar más deuda. El paciente se va a desangrar. La postura del PP es clara y va a seguir siendo la misma.

P.- O sea, ¿o reforma del sistema o no hay nada que hablar?

R.- Sí. Es lo que interesa a los murcianos.