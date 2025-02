El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha criticado este lunes que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya supeditado «el calendario orgánico interno del PSOE andaluz a los problemas de los españoles». Así lo ha afirmado el líder autonómico quien ha exigido que se aborde cuanto antes la reforma del sistema público de financiación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Durante una comparecencia previa a la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, el presidente de Murcia ha lamentado que asuntos capitales para la nación como son «la financiación de la sanidad, de la educación, de las políticas sociales, de las comunidades autónomas y de los españoles», hayan pasado a un segundo plano ante el Congreso del PSOE andaluz que presidirá la ministra Montero.

«Primero lo importante para el PSOE y para Sánchez, y luego lo importante para los españoles», ha criticado el presidente regional quien también ha recordado que en la última conferencia de presidentes pidió a Pedro Sánchez que en este Consejo de Política Fiscal y Financiera se hablara de la financiación autonómica, cuyo modelo «está desde 2014 caducado». “Se tiene que renovar, actualizar y modernizar”, ha añadido.

López Miras ha asegurado que no van a pasar «por el aro de la condonación de la deuda porque Pedro Sánchez en sus negociaciones esté chantajeado por los separatistas catalanes» y ha exigido una reforma del sistema de financiación para pagar «la sanidad, la educación, los servicios sociales y no las cuitas que Sánchez tenga con los separatistas».

En cuanto a la condonación de la deuda, López Miras ha afirmado que «esto hay que hablarlo dentro de la reforma del sistema de financiación autonómica, porque según los informes de todos los organismos independientes gran parte de la deuda de nuestra comunidad autónoma proviene de la infrafinanciación que llevamos sufriendo desde 2009».

Asimismo, ha puntualizado que «las entregas a cuenta a la Región de Murcia, a la que le deben 655 millones de euros, se han quedado fuera de ese decreto en el que se tenían que actualizar». Por todo esto, «no creemos en reuniones bilaterales ni creemos en las que son poco transparentes y ocultas».

Sobre el decreto Ómnibus, López Miras ha asegurado que no ha habido un cambio de postura por parte del Partido Popular porque se trata de «un decreto diferente». «El primer decreto contenía más de 80 medidas y era inasumible. Después de estar toda una semana el Gobierno y sus ministros diciendo que no se iba a cambiar, se cambió y se convirtió en un decreto diferente de 29 medidas en el que, desde luego, hay algunas que no gustan, como la cesión del palacete de París al PNV, pero poniendo en una balanza, pesa mucho más la subida de las pensiones, la ayuda a los afectados de la Dana de Valencia y también las ayudas al transporte público».

El presidente de la Región de Murcia también ha afirmado que «el Partido Popular ha sido responsable» ya que «es un decreto mucho más reducido en el que la mayoría de las medidas son sociales, algo que sí que apoyaba el Partido Popular y el presidente Feijóo».