No en vano, ha aseverado, a estas alturas son once las vacantes sin cubrir, de una planta de 79 magistrados, «por no hablar de muchas otras en las presidencias de diversos tribunales que se han venido produciendo», ha añadido.

Renovación

Sobre la renovación del CGPJ, que lleva casi tres años en funciones, el presidente del Tribunal Supremo ha pedido a las formaciones «patriotismo constitucional y generosidad» para que «alcancen en las próximas semanas el acuerdo necesario para la renovación». Cabe recordar que el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene paralizada la renovación por su negativa a aceptar la condición del PP de que los jueces sean elegidos por los jueces.