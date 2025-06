Leire Díez: «Sí, me he reunido con los abogados de Puigdemont, Ábalos y Koldo»

Leire Díez reconoce que se ha reunido con los abogados de José Luis Ábalos, Koldo García y Carles Puigdemont en una entrevista con OKDIARIO tras la comparecencia en la que irrumpió Víctor de Aldama por sorpresa.

Luis Balcarce: ¿Se reunió con Koldo?

Leire Díez: Estuve en el despacho de su abogado y ese día debía estar él por allí. Pero yo, con quien he tratado siempre es con los despachos de abogados.

Eduardo Inda: Y, ¿con el abogado del señor Ábalos ha estado también?

Leire Díez: Yo le conozco, pero le conozco porque date cuenta de que ese abogado también lleva parte de las causas de Javier Pérez Dolset. Hemos tenido mucha relación también por la investigación que llevábamos con eso.

Eduardo Inda: Ha tratado en estos meses tanto con el abogado de Koldo, como con el abogado de José Luis Ábalos. ¿Y para qué?

Leire Díez: ¿Y por qué no? ¿Por qué? Porque hace falta información.

Eduardo Inda: Ya, pero yo no me reúno con el abogado del señor Ábalos o del señor Koldo si no tengo un interés en reunirme con ellos. No paso por el portal donde tiene el despacho el abogado del señor Ábalos y digo «voy a subir».

Leire Díez: Acabo de decir que en el caso del abogado del señor Ábalos ya teníamos relaciones anteriores por el tema de los hidrocarburos.

Eduardo Inda: Y, ¿de qué hablaron?

Leire Díez: Única y exclusivamente de las causas y de la información que yo quería contrastar con la información que me llegaba única y exclusivamente.

Leire Díez se reunió con Boye

Leire Díez también admite reuniones con el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. A las preguntas de OKDIARIO responde textualmente lo siguiente:

Eduardo Inda: ¿Usted visitó o fue a ver a dirigentes de Junts para mediar en las negociaciones que se estaban llevando a cabo con el Gobierno, tanto para formar gobierno en el año 2023 como para mantenerlo?

Leire Díez: No les conozco, ¿vale? No les conozco. No es que no haya formado parte, es que no les conozco.

Eduardo Inda: ¿Ha estado con algún abogado de Junts?

Leire Díez: He estado con abogados, sí.

Eduardo Inda: ¿Con quién?

Leire Díez: He estado con Gonzalo Boye. Sí, pero ¡ojo!, una cosa importante: Gonzalo Boye también es abogado de otras causas, entre otras, también de Javier Pérez Dolset, ¿vale? De causas de Javier Pérez Dolset. O sea que sí he estado con Gonzalo; hemos estado hablando de muchas cosas.

Eduardo Inda: Es el abogado de Puigdemont, exactamente.

Leire Díez: Y de más gente, y de más gente. Si no me equivoco, hay periodistas que también son sus clientes y de más gente. Considerar que eso me ha habilitado para llegar a esto es que es ciencia ficción y lo voy a dejar muy claro.