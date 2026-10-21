Leire Díez embarra a la UCO y sugiere que filtró a OKDIARIO el correo de Begoña Gómez de Presidencia del Gobierno: «Qué casualidad que aparezca»

La cloaquera Leire Díez ha tratado de difamar a la UCO al sugerir que filtró a OKDIARIO el correo de Begoña Gómez desde Presidencia del Gobierno que publicó en exclusiva este periódico: «Qué casualidad que aparezca», ha señalado la fontanera de Ferraz.

«Digo yo que la UCO habrá instruido miles de causas, para, oye, justo casualidad, mandar el correo de Begoña como presidencia del Gobierno para que acto seguido aparezca… » y deja la frase sin acabar, sugiriendo que la UCO filtró el correo a este periódico, que lo destapó en noviembre de 2024. «Mira, lo acabo de decir antes sin saber que me ibas a preguntar esto: yo en las casualidades no creo, pero en las causalidades, muchísimo». Así lo ha dicho Leire Díez en una entrevista en el programa Código 10 de Nacho Abad esta noche.

Uno de mails intervenidos por la UCO a David Sánchez, dirigido a Begoña Gómez y destapado por OKDIARIO, donde aparece su dirección de Presidencia del Gobierno. (Pinchar para ver más grande)

La ex militante socialista no ha arrojado luz en realidad sobre los oscuros asuntos por los que está siendo investigada, en especial por la tremenda trama para «eliminar» supuestamente a la juez Beatriz Biedma, instructora del caso del hermano de Pedro Sánchez. Leire Díez ha calificado de «sainete» todas las informaciones que la relacionan con posibles actuaciones contra la magistrada Biedma. Según ha declarado, ha oído «muchas barbaridades» al respecto.

Al ser preguntada por si la presunta trama que se le atribuye contactó con un clan del narcotráfico de Badajoz para actuar contra la jueza, Díez ha negado conocer a Cintia Rocho, alias la Celsa, vinculada a ese clan. También ha desmentido que esta afirmara que el ex magistrado Sáez de Tejada —imputado por calumnias y coacciones contra Biedma— le hubiera encargado eliminar a la juez. «Este sainete ha desbordado toda capacidad imaginativa», ha señalado. A su juicio, el informe de la UCO de la Guardia Civil que originó estas informaciones contiene numerosas afirmaciones falsas, que quedarían desmontadas por un informe posterior del Cuerpo Nacional de Policía.

Sobre la anotación hallada en una agenda suya («Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano»), relacionada con el citado clan, se ha burlado: «No pone jueza Biedma. Debe ser que en Badajoz sólo está esta juez… De cuatro palabras, cuatro personas que no conozco de nada se han sentido identificadas por los términos. Es para una película de Berlanga, esto es maravilloso».

Ha reconocido que se ha reunido con el ex magistrado José Luis Sainz de Tejada porque quería información de lo que ocurría en Badajoz a nivel judicial para un trabajo periodístico, «pero de ahí a inventarse todo el sainete de después…», ha reiterado.

Sobre las reuniones que mantuvo con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y preguntada por si ésta la advirtió de que la UCO la estaba investigando, ha dicho que «cuando tenga que decir algo, créeme que sé lo que tengo que decir».

Así mismo, ha comentado que no sabe quién es Manuel Llamas, el Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil, y ha enfatizado que no sabe «quién es el puñetero DAO».