El mitin sorpresa montado por Pedro Sánchez en Huesca ha puesto en evidencia la intestina guerra interna que sigue manteniendo el presidente y líder del PSOE con sus barones díscolos, en este caso con el aragonés Javier Lambán. Conocido por sus críticas al sanchismo, Lambán perdió las elecciones arrastrado por la deriva en la que ha entrado el PSOE por las políticas de Pedro Sánchez y sus socios comunistas, independentistas y proetarras. Y, encima, Pedro Sánchez lo ha declarado proscrito, al punto de desafiarle con un desplante que Lambán ha decidido contestar: tras no ser invitado al mitin de Huesca, el aragonés se ha presentado allí para poner en evidencia al presidente y candidato a la reelección.

A seis días de la cita con las urnas, el aterrizaje de Sánchez en Huesca ha ido acompañado, así, de una imagen de división interna sin precedentes a tan pocos días de unas elecciones generales. Tanto que el todavía presidente de Aragón ni tan siquiera ha aplaudido a sus compañeros Begoña Nasarre y Pilar Alegría cuando accedían al mitin de la forma que habitualmente lo hacen los dirigentes. El propio Lambán debería haber caminado entre la gente pero ya se encontraba en una silla de la primera fila esperando. Sánchez tampoco lo ha hecho, aunque todos los afiliados le esperaban, ya que ha llegado tarde al mitin.

«Es el primer mitin en una comunidad autónoma en la que el candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno de España ha proscrito al secretario general del partido en esa comunidad», indica a OKDIARIO un íntimo colaborador de Javier Lambán. «Es inaudito –subraya–, y muy revelador del punto de degradación política al que está llegando Pedro Sánchez, totalmente ajeno a los intereses del partido y de España», añadía.

Javier Lambán no fue invitado a estar en la primera línea del mitin. Lisa y llanamente, Sánchez y su equipo no lo han querido. Ignorado, Lambán ha optado justo por lo contrario, por no arrugarse ante el desplante y ejercer de líder del PSOE aragonés en la tierra en la que su jefe de filas ha ido a dar un mitin que, encima, ha tenido notables sobrecostes. Su antojo electoralista de última hora le ha llevado a suspender una cena de la UE en Bruselas, viajar en avión desde la capital belga hasta Huesca, abrir para la ocasión el modesto aeropuerto de la capital altoaragonesa –que solo funciona en horarios de mañana–, soltar su discurso de campaña y volver a subirse al avión de vuelta a Bruselas.

«Javier Lambán ha decidido acudir al mitin de Huesca, pese a no haber sido invitado a participar en él, porque acatar en silencio el desplante y no acudir podría haber sido utilizado manipuladamente por el sanchismo para afearle su ausencia», indica a OKDIARIO ese estrecho colaborador del secretario general del PSOE aragonés. «No va a admitir que, encima, digan que ha abandonado al PSOE en estos momentos», subraya.

Este periódico ha hablado personalmente con Lambán para que se pronuncie sobre este rifirrafe. Ha evitado explayarse al respecto, pero sí ha confirmado que, efectivamente, el equipo de Sánchez no le invitó a participar en el mitin. «No me han invitado a hablar», ha desvelado el líder de los socialistas aragoneses, que tras perder el Gobierno de esta autonomía dirige sus pasos hacia el Senado. Las Cortes de Aragón le designarán senador autonómico, en lo que viene siendo una constante en la tradición parlamentaria de esta comunidad: ocurrió en su día con el socialista Marcelino Iglesias tras dejar la presidencia de Aragón, lo mismo con la popular Luisa Fernanda Rudi y ahora se repetirá con Javier Lambán.

En plena tensión interna, para mantener acogotados y callados a díscolos como Lambán, Ferraz deslizó la posibilidad de vetar la designación del aragonés como senador autonómico. La fórmula sería activar la comisión federal de listas, es decir, que la ejecutiva controlada por Pedro Sánchez enmendase la voluntad del partido en Aragón. La posibilidad, sin embargo, se antoja complicada. Fundamentalmente, porque la designación de Lambán cuenta con el aval de su cúpula regional y porque tiene el apoyo garantizado en su grupo parlamentario, fiel al que sigue siendo su jefe de filas autonómico.