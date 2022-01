Si algo tienen los gaditanos es guasa y sentido del humor suficiente para exportar al resto de España. Pero claro, cuando tu alcalde, en este caso, José María González, más conocido como ‘Kichi’, se gasta 257.000 euros del erario municipal en montar una Cabalgata de Reyes Magos en Cádiz que no gustó a la mayoría de sus convecinos, ese sentimiento se convierte en indignación. Hay vecinos que dijeron en redes sentir «asco y vergüenza».

Las redes sociales ardieron la noche de Reyes con los comentarios de los gaditanos que asistieron estupefactos al montaje contratado por ‘Kichi’; hay incluso quien calificó el acto de “asco y vergüenza”. Muchos comentarios se hicieron con humor y los memes corrieron por la redes, pero lo que hoy cuenta OKDIARIO es que la «broma» de Kichi costó 257.ooo euros del erario municipal gaditano.

Una bella estampa navideña en la cabalgata de Cádiz pic.twitter.com/sJh3FNoVvB — Pedro Espinosa (@pedrofespinosa) January 5, 2022

Los más pequeños no sabían muy bien qué significaba un oso polar con el cuello roto, una momia que daba miedo y un hinchable que quería ser un sol, pero se parecía más a la descripción gráfica del coronavirus. Todo el espectáculo parecía pensado para que los niños se fuesen rápido a dormir y no pegasen ojo en toda la noche. Los protagonistas del desfile causaron entre los asistentes sentimientos encontrados y no dejaron pasar la ocasión para reflejarlo en redes sociales en fotos, vídeos y memes de la ya famosa cabalgata de Reyes Magos de Cádiz 2022.

Algunos vecinos no dudaban en calificar la cabalgata de «son dos soberanas mierdas, dais asco y vergüenza»; otros decían con sorna que «para que los niños se vayan hoy pronto a la cama» sobre la foto de una de las momias exhibidas anoche, mientras que otros escribían sobre una imagen similar con un niño de espaldas: «Una bella estampa navideña en la cabalgata de Cádiz».

Uno de los momentos más divertidos sin duda de la retransmisión televisiva fue la salida de un oso con el cuello roto mirando hacia arriba, que provocó la risa de todos los comentaristas que estaban retransmitiendo la Cabalgata en directo, acompañada de frases en redes sociales como «en la Feria a las cuatro de la mañana haciéndome el digno todavía» o «homenaje a la película No mires arriba». El oso incluso llegó a salirse de la Cabalgata a mitad de recorrido para tratar de arreglar el traje. Las risas dieron luego paso a la indignación en redes sociales.

@TeresaRodr_ una mierda y a cabalgata que habéis hecho en Cádiz, son dos soberanas mierdas. Dais asco y vergüenza pic.twitter.com/lfZdsZGLNX — chusiña71 (@surkana1971) January 5, 2022

Todo ello salió a un precio de poco más de 209.000 euros por el montaje de la Cabalgata más otros 48.000 euros en 13.000 kilos de caramelos, a pesar de la recomendación de Sanidad hecha unos días antes de no arrojar caramelos a la vía pública para evitar contactos entre los asistentes al acto.

En Madrid, por ejemplo, no se lanzaron los tradicionales caramelos a los niños que asistieron al espectáculo. La oposición política ya se prepara para pedir explicaciones al alcalde de Cádiz por el derroche de dinero en el montaje exhibido la noche de Reyes.