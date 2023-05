La Junta Electoral Central ha acordado abrir expediente a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, por vulnerar la neutralidad institucional en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros en los mítines que hizo en las comparecencias en Moncloa. La Junta Electoral Central ya había apercibido dos veces a la ministra por vulnerar la neutralidad en sus ruedas de prensa propagandísticas en plena precampaña electoral del 28 de mayo.

La Junta Electoral había dictado el pasado 19 de abril una resolución en la que reprendía a la ministra Portavoz por dar un mitin en Moncloa contra Feijóo, vulnerando en sus declaraciones públicas su deber de neutralidad en período electoral, que se abrió a principios de mes por la convocatoria de municipales y autonómicas del 28 de mayo

La JEC reprendió por segunda vez a la ministra Portavoz el pasado 26 de abril por usar otra vez la rueda de prensa del Consejo de Ministros contra el PP, la segunda consecutiva, en la que apercibía a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, por vulnerar desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la «prohibición de realizar campañas de logros» y criticar al PP y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, con declaraciones que implica «connotaciones electoralistas» y vulneran el principio de neutralidad en periodo electoral.

La Junta Electoral Central rechazó en sendas ocasiones abrir a la ministra un expediente sancionador, pero sí le instó a no repetir ese tipo de declaraciones en sus próximos actos institucionales. Sin embargo, este miércoles, sí le ha abierto el citado expediente. No hay que olvidar que la también ministra portavoz, Isabel Celaá fue multada por la Junta Electoral por sus ruedas propagandísticas en Moncloa. Al parecer, JEC comunicará mañana, jueves, a la ministra portavoz su decisión, informa Abc.

En el texto de apercibimiento de la Junta Electoral Central, tras la denuncia del Partido Popular a raíz de una información publicada por OKDIARIO, se reconoce que Isabel Rodríguez quebrantó el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), donde se señala que se «prohíbe, desde la convocatoria de las elecciones hasta su celebración, cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos por las autoridades públicas», cuando utilizó una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para cargar contra Alberto Núñez Feijóo. Entonces, se sirvió de su reunión con los periodistas para criticarle: «Por eso no entiendo, y respondo a su segunda pregunta, qué le pasa a Núñez Feijóo con los datos del paro. No entiendo qué le pasa y por qué, siempre, cuando las cosas van bien, él las interpreta mal, por qué todo lo que va bien no le gusta al señor Feijóo, por qué las cosas que van bien, le parecen mal, por qué todo lo que va bien, le parece mal».