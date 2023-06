La pelea en el Colegios de Abogados de Madrid ya ha llegado a los juzgados y ahora una juez tiene que decidir si continúa adelante con la denuncia en contra de Eugenio Ribón, actual decano. La vista celebrada hace unos días ante la magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 33 de Madrid servirá para determinar si los entonces candidatos a decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, y Raúl Ochoa, deberían haber dimitido de sus cargos como diputados antes de presentar su candidatura, como sí hizo Juan Gonzalo Ospina, único testigo de la causa que declaró el pasado 21 de junio. La denuncia fue interpuesta por otro de los candidatos a presidir el Colegio de Abogados, Miguel Durán, representado en esta causa por Javier Borrego, ex magistrado del Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y ex abogado del Estado. El problema que alegan los denunciantes es que con su renuncia se provocó una situación de desventaja frente a los candidatos que no dimitieron de sus puestos, como fue el caso de Ribón y Ochoa.

El abogado Ospina que actuó como testigo ha defendido ante la magistrada que la candidatura de Ribón (Compromiso Abogacía) ha incumplido el artículo 79.3 del Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, y dijo que lo hizo «en pleno conocimiento de lo que supone dicha vulneración, con afán de aprovecharse de su posición para decantar las elecciones a su favor realizando un aprovechamiento impropio del ICAM».

El denunciante además presentó numeroso material gráfico donde se muestra como Ribón, una vez ya designado candidato, utilizaba los actos institucionales y espacios del Colegio de la Abogacía como propios, participando en copas de Navidad, recogidas de alimentos y entregas de premios en los que se vetaba la figura de Ospina y de otros candidatos), todo ello amparado en que aún ostentaban la condición de diputado.

“José María Alonso (decano en la pasada legislatura) nos pidió a todos los candidatos que dimitiéramos, algo que quedó recogido en una rueda de prensa, e incluso manifestó la necesidad de actualizar los estatutos del ICAM en este sentido, conviniéndose que no era necesario por estar regulado por el Estatuto General de la Abogacía”, ha expuesto Ospina ante las preguntas de la magistrada y añadió que José María Alonso fue rotundo: “Si algún miembro de la Junta de Gobierno quiere presentarse a las elecciones, debe dimitir antes”. Así se pronunciaba en un desayuno informativo organizado con motivo del 425 aniversario de la institución.

En este sentido, la magistrada María Loreto Feltrer Rambaud terminó con una pregunta final y directa a Ospina: “¿Sabe si hubo debate en el ICAM con carácter previo sobre si había que actualizar los estatutos del Colegio después de que entrara en vigor el Estatuto General de la Abogacía?”. “Sí, hubo debate interno”, contestó Ospina.

Por su parte el abogado del ICAM Pedro Lescura preguntó a Ospina si tenía algún interés personal en la causa, a lo que el ex candidato a respondido que “mi interés es la aplicación de la ley conforme a la Constitución Española y el estatuto de la abogacía. Por tanto, mi único interés es que se haga justicia”.

Jurisprudencia

A raíz de este caso se ha puesto sobre la mesa la jurisprudencia sembrada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en referencia al caso 1088/2018 en donde en referencia al Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid se rechaza la causa de inadmisibilidad sobre la nulidad de la proclamación de candidatos electos a la Junta de Gobierno del ICPM de fecha 24 de febrero de 2015 confirmada en alzada el 12 de junio, es decir contra el resultado de las elecciones y la proclamación de electos efectuada por la Junta Electoral.

Con toda la información, digna de una lucha de prestigiosos juristas, la magistrada tendrá que determinar ahora quien tiene razón tras una vista muy técnica y cuyo resultado será independientemente del mismo, y con total seguridad, recurrido.