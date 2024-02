La juez archiva la denuncia del PSOE por la piñata de Sánchez: «Fue libertad de expresión»

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, Concepción Jerez, ha archivado la denuncia del PSOE por el apaleamiento de una piñata con la supuesta efigie de Pedro Sánchez durante las protestas frente a la sede socialista de la calle Ferraz (Madrid) en Nochevieja. La juez alega que no se golpeó un muñeco del presidente del Gobierno, sino a un «varón unicejo, con orejas prominentes y nariz larga». Además, la juez enmarca los hechos en «libertad de expresión», por lo que cierra las pesquisas y archiva la causa.

Los golpes a una piñata de Sánchez durante la concentración de Nochevieja en Ferraz no constituyen un delito de odio. Así lo ha dictaminado la juez que investigaba la denuncia interpuesta por el PSOE, que creyó ver delitos de odio, e incluso de incitación al magnicidio, en los organizadores de la protesta.

La juez enmarca los hechos en «un acto festivo en el que puede incluso apreciarse alguna mujer vestida de fiesta», tal y como señala el auto adelantado por El País. La protestas «no constituyen incitación al odio ni al presidente del Gobierno, ni al partido, y por tanto no deben ser perseguidas», concluye.

El fallo alude a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) considera que «ahorcar un muñeco que representa a una figura pública o quemar su imagen están protegidas por la libertad de expresión y forman parte del juego democrático de crítica política». «Es importante resaltar que perseguir mensajes de odio está justificado cuando están motivados por cuestiones raciales, xenófobas o antisemitas, pero no cuando están dirigidos contra una institución sujeta a la crítica política, como lo es el poder ejecutivo», señala la juez en el auto.

Sin responsabilidad penal

La magistrada tampoco aprecia responsabilidad penal en los hechos estudiados tras la denuncia presentada por el PSOE. La juez entiende que la figura apaleada «no reproduce la imagen del Presidente del Gobierno», sino a un «varón unicejo, con orejas prominentes y nariz larga». Este argumento coincide con la versión del único imputado en la causa, el ex militar Antonio Martínez, que en una conversación con OKDIARIO también recalcó que el muñeco «no era Pedro Sánchez, sino una persona vestida de traje con la nariz de Pinocho». Este hombre tuvo que declarar en comisaría junto a su abogado tras ser identificado por la policía como la persona que comunicó a la Delegación de Gobierno la celebración de la Nochevieja en la calle Ferraz.

El auto de la juez exculpa también a quienes difundieron los vídeos, porque entiende que hacerlo «pudiera obedecer a la intención de reproducir las imágenes por su originalidad o por cualquier otro motivo». La Nochevieja en Ferraz fue retransmitida en directo a través de un programa por YouTube e imágenes del evento fueron difundidas a través de redes sociales.

«Quizás no esté bien visto desde un punto de vista cívico, y el lenguaje sea vulgar y soez, y evidentemente podrían ser censurables desde esta perspectiva, pero la falta de educación no es delito. Puede ser desagradable para el aludido, o sus partidarios, pero no es delito», detalla la juez dando carpetazo definitivo a la investigación concluyendo con el archivo del caso.

La Fiscalía pidió investigar

La Fiscalía pidió investigar los hechos evidenciados en la denuncia del PSOE por la piñata de Sánchez. La Fiscalía General del Estado remitió la denuncia del PSOE a la Fiscalía de la Audiencia Nacional en un primer momento y este Ministerio Público inició una investigación preprocesal el pasado mes de enero.

La Fiscalía de este organismo comenzó a hacer indagaciones para saber si existen indicios suficientes de delito y proceder así a presentar una querella en un juzgado o archivar el caso. No hizo nada de esto sino que acabó trasladando las pesquisas a un juzgado de instrucción Madrid.

Durante estos trámites, la Fiscalía averiguó el 22 de enero ya se había enviado un atestado policial a los juzgados madrileños, y que recayó por reparto en el de la magistrada Jerez, que abrió su propia causa. Por ello, la acusación pública cerró sus pesquisas. Ahora también la jueza finaliza la investigación sin considerar oportuno llevar a juicio el apaleamiento de la piñata de Pedro Sánchez en la calle Ferraz.