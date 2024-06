Jorge Buxadé: «Sánchez insulta y traiciona al Rey con la amnistía»

El cabeza de lista de Vox a las elecciones europeas del 9J, Jorge Buxadé, considera que, con la ley de amnistía, «Sánchez ha traicionado e insultado al Rey». En una entrevista a OKDIARIO, Jorge Buxadé deja clara la posición de Vox respecto a la sanción real de la ley: «Al Rey no podemos exigirle más que lo que diga la Constitución». Buxadé critica que el PP renunciara al conflicto constitucional del Senado con el Congreso.

Jorge Buxadé sitúa a Sánchez «en la cabeza de un proceso constituyente para liquidar el régimen del 78». Y no duda de que dará el referéndum de autodeterminación a los independentistas. Buxadé afirma que Sánchez es un presidente «corrupto políticamente» y alguien «sin escrúpulos»: «Begoña Gómez y él se parecen». Buxadé cree que su gobierno «apesta a corrupción» y que el incremento patrimonial del hermano de Sánchez justo tras la pandemia «es otra barbaridad».

Para Buxadé, Sánchez pretende «tapar a Begoña Gómez, la corrupción y la amnistía». También con los conflictos con Israel o Argentina: «Pero Milei le torció el brazo». Y afirma: «No van a quedarle países en la ONU».

Pregunta.- ¿Qué siente con la amnistía aprobada y los independentistas exultantes?

Respuesta.- Pena. Muchísima pena por ver un gobierno que traiciona a la nación por un puñado de votos y mantenerse en el poder. Pena y rabia por esos policías heridos que no van a tener justicia. Por mis hijos y miles de chavales que no pudieron ir al colegio durante aquella semana porque cortaban las vías de tren en actos claramente de terrorismo porque causaban terror en la sociedad. Pero también esperanza con la convicción de que vamos a darle la vuelta porque la nación española siempre ha sacado lo mejor de sí en los peores momentos. El francés tuvo que ocupar nuestra patria varios años hasta que se alzó el 2 de mayo.

P.- ¿Sánchez es un corrupto?

R.- Sí. Es un corrupto político de libro. El peor presidente de la historia de España y un presidente corrupto. A pesar de que el Supremo no ha aceptado nuestra querella por cohecho, consideramos que el cohecho no es solo dinero. Si das un favor como la amnistía a cambio de otro favor contrario a la Constitución, eso es cohecho.

P.- Si la hubiera concedido por un millón de euros en vez de siete votos habría cohecho…

R.- Sí. Y si un alcalde, a cambio de votos, cambia un plan urbanístico para recalificar un terreno en contra de la norma estaría imputado.

P.- ¿Confía en que Europa nos ayudará con la amnistía?

R.- Europa es una cosa y otra cosa son las instituciones comunitarias. No confío en las instituciones de Bruselas. No confío en la Comisión ni en el Tribunal de Justicia. Son hechos. El PP decía que Europa pararía el golpe, pero el golpe se produjo. Luego dijo que Europa traería a Puigdemont y no ha hecho nada. Al contrario. En alguna cuestión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le ha dado la razón porque nombraron un ponente polaco de extrema izquierda que había sido designado por el gobierno de Tusk antes de la victoria de Ley y Justicia. Esta es la realidad. No podemos confiar. Corresponde a los españoles la defensa de la unidad de España y de su ordenamiento constitucional. El PP tuvo la oportunidad de pararlo en el Senado, con su mayoría absoluta, y no quiso hacerlo.

P.- ¿Lo siguiente el referéndum? ¿Ya lo tienen hablado?

R.- Hay un plan. Sánchez encabeza ya el mismo proceso separatista que antes encabezaron Mas, Torra y Puigdemont. Él mueve los hilos y dirige los tiempos. Indultó a los golpistas y ha aprobado una amnistía que es un golpe al régimen del 78 y a los españoles. En un delito de sedición o rebelión no hay una víctima concreta como en un robo. Es España, la unidad, nuestra historia. Es violentó Puigdemont.

P.- ¿Sánchez ha liquidado o quiere liquidar el régimen del 78?

R.- Sigue sentando las bases para liquidarlo. No tengo ninguna duda de que quiere liquidarlo. Están en un proceso constituyente donde los jueces los nombren ellos, no haya libertad de medios y la oposición no pueda hablar en el Congreso y se quite la palabra a Vox mientras los separatistas insultan y dicen lo que les da la gana. Son partidos que no deberían estar en el Congreso. Deberían haber sido ilegalizados. Lo planteó UPyD y Vox. Dos veces. En la cámara que representa la soberanía nacional de ningún país democrático hay diputados cuyo objetivo único es destruir la nación.

El Rey y la amnistía

P.- El Rey sanciona la ley de amnistía. ¿Qué opina Vox?

R.- Al Rey no le podemos exigir más que lo que diga la Constitución porque es una monarquía constitucional. No se puede pedir al Rey cosas que han estado en manos de los políticos. Y vuelvo al Senado. El PP, con su mayoría absoluta, debía haber planteado un conflicto constitucional serio. El argumento del PP es que esto no ha sucedido nunca. Claro. Es que nunca dieron un golpe de Estado. Es que nunca se ha planteado una ley de amnistía. Era el momento.

P.- La amnistía desautoriza el discurso del Rey del 3 de octubre. ¿Traiciona Sánchez al Rey?

R.- Sin duda. Le traiciona y le insulta porque el Rey tiene ese elemento representativo de la unidad nacional. Cuando tú apruebas una ley que ataca la unidad nacional, también atacas al Rey. Y a todos los españoles. Insistimos mucho en ese artículo que dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Es decir, si no hay nación española, no hay Constitución. No se puede defender la Constitución sin defender la nación española. Es una ecuación perfecta. Quienes defendemos la nación defendemos la Constitución. Y atacar a la nación es salirte de la Constitución.

Begoña Gómez y la corrupción

P.- ¿Lo de Begoña Gómez es tráfico de influencias?

R.- Nos hemos personado como acusación popular y de lo que conocemos hay indicios suficientes para que sea llamada a declarar como investigada y comparezcan todos los testigos. Y así lo va a hacer Vox.

P.- ¿Sánchez conocería las actividades de su mujer?

R.- La lógica dice que sí. Es muy sencillito. Yo sé lo que hace mi mujer. Mi mujer sabe lo que hago yo. Eso es un matrimonio. En eso se basa el matrimonio: confianza, socorro mutuo, ayudarse… Pero ayudarse para hacer cosas buenas, no para cosas así.

P.- ¿Y las actividades de Koldo y Ábalos?

R.- Si no las conoció, tiene que irse. Sería otra causa más para irse porque supondría no conocer lo que hacía uno de sus ministros más importantes. Todos esos contratos públicos se decidían en Consejo de Ministros con los 47 millones de españoles confinados. El presidente debía preguntar y enterarse si se respetaba la ley.

P.- La Fiscalía Europea reclama el caso Koldo. ¿Confía en ella?

R.- Nos oponemos con carácter general a la Fiscalía Europea porque la competencia fiscal, judicial, es de los estados miembros. Confío tanto en la Fiscalía Europea como en la española.

P.- Begoña Gómez fue a tres importantes empresas españolas, la recibieron sus máximos responsables, les pidió que le hicieran gratis el software de su máster y se lo hicieron. Luego ella patentó la aplicación y controla el 100% de la empresa que ofrece el software que es propiedad de la Complutense. ¿Qué le parece?

R.- Que es no tener escrúpulos. Cuando dos duermen en la misma cama se vuelven de la misma condición. Si Sánchez no tiene escrúpulos y esto es cierto es una barbaridad porque existen las patentes, la propiedad intelectual, el respeto a la propiedad. Pero es que estos no tienen respeto a nada.

P.- ¿Se parecen Sánchez y su mujer?

R.- Tiene toda la pinta.

P.- ¿Y lo del hermano de Sánchez y su enorme incremento patrimonial desde la pandemia?

R.- Es otra barbaridad. Siempre habíamos criticado al socialismo histórico por la confusión entre partido y Estado. Ahora ya es la confusión entre familia, partido, gobierno y Estado.

P.- ¿Apesta el gobierno a corrupción?

R.- Por supuesto. Hay toda una trama. Un conjunto de casos que aparecen sueltos, pero que tienen un punto en común: el Consejo de Ministros.

Conflictos diplomáticos

P.- ¿Todo lo que hace Sánchez, incluidos los conflictos diplomáticos, es para tapar a Begoña Gómez y la corrupción?

R.- Sí… Y tantas cosas… Pusimos una querella por malversación por la presentación de su libro. El Gobierno ha admitido que usó dinero público para presentar el libro de Sánchez. Superan todos los límites de confusión entre Estado, familia e intereses personales. Intentan tapar la corrupción de su gobierno y la amnistía.

P.- ¿Hasta cuándo la ofensiva de Israel en Gaza?

R.- Hasta que devuelvan a los 121 rehenes secuestrados. Es una ofensiva antiterrorista para rescatarlos. Nuestra posición deberían tenerla todos los partidos democráticos en España. Entre una organización terrorista y un Estado democrático, ¿con quién se coloca? Muchos medios y el Gobierno se hacen eco de las cifras que da Hamás. Pongámonos 30 años antes. Entre un comunicado de ETA y uno de Interior, ¿a quién creer? ¿Cómo creer a una banda terrorista? Grandes medios y partidos de izquierda mueven a la opinión pública europea para que esté a favor de una organización terrorista. Sánchez está trabajando para una organización terrorista. Ha sido felicitado por Hamás y los talibán. Esto no tiene nada que ver con el conflicto Israel-Palestina. Es otra cosa. Esta pantalla empieza el 7 de octubre con un atroz e inhumando ataque terrorista. Es razonable que Israel, una nación que se siente orgullosa de sí misma, ejerza su derecho a defenderse. Lo tienen muy fácil: devuelvan a los rehenes y a partir de ahí vemos.

P.- El día 21 vuelve Milei. ¿Le ha salido caro a Sánchez meterse con él?

R.- Es un error diplomático gravísimo de consecuencias imprevisibles por los miles de españoles en Argentina y los miles de argentinos en España. Somos dos naciones amigas. Sánchez se creía que Milei iba a ser uno de esos políticos del PP que se echa atrás. Pero Milei ha golpeado con mucha fuerza, ha defendido a su nación y sus intereses y le ha torcido el brazo a Sánchez. Por eso, Sánchez se ha lanzado a lo de Palestina. Ahora, en la cuenta del PSOE en X acusan a Meloni de fascista. Vamos a crisis diplomática por semana. No sé si como estrategia permanente, hasta el 9J o lo que dure la causa contra Begoña Gómez. Pero a Sánchez no van a quedarle países en la ONU.