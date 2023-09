Jaime Mayor Oreja es la bestia negra de ETA y del nacionalismo catalán y vasco. Hace décadas que -podría decirse- les cogió el punto y les ha ido desnudando siempre por anticipado. Los sufrió de cerca en el País Vasco y los combatió con una eficacia letal desde el ministerio del Interior, desmontando aquella falacia del «empate infinito» con la que el PNV convenció a Felipe González de que era imposible vencerles policialmente. El gobierno Aznar se puso a ello sin complejos tras el chantaje del secuestro de José Antonio Ortega Lara y el asesinato de Miguel Ángel Blanco y en 2004 dejó a la banda terrorista cerca del jaque mate. Luego, llegó Zapatero, hizo lo que hizo y 20 años después el «jaque mate»-dice Mayor Oreja- es el de la democracia española con Arnaldo Otegi a punto de ser lehendakari con el apoyo de Pedro Sánchez, el Gobierno de España y el PSOE.

En la entrevista a OKDIARIO, Jaime Mayor Oreja reitera la falta de conciencia en la derecha y el centroderecha español sobre la «gravedad» del «proceso de destrucción nacional» que vivimos y la «envergadura del adversario que tenemos enfrente». Como muestra, para él, los contactos del PP de Feijóo con Junts y el PNV, los llamamientos de Génova a la disidencia de un PSOE que ya no existe y la mala relación -siempre pendiente de un hilo- entre Vox y el PP. Mayor Oreja llama al PP y a Vox a «cambiar de actitud».

PREGUNTA.- ¿Qué le parecen los contactos del PP con Junts, que desvelamos en OKDIARIO, y con el PNV?

RESPUESTA.- No entender lo que tenemos delante de nosotros. Un desconocimiento del adversario que tenemos enfrente. Igual que la competencia entre los partidos [PP-Vox] es no entender la gravedad de la situación que vivimos.

P.- ¿Deberían PP y VOX a confluir de nuevo en una casa común?

R.- Creo que tendrían que fortalecer el diálogo y la toma de conciencia. Necesitan entender lo que es ETA, su naturaleza, los proyectos en los que ha sido capitán general. Necesitan entender los vasos comunicantes del nacionalismo vasco y catalán. Entender que esto no es hacer un regate o ir a una manifestación un día. Es entender el proceso y poner en marcha otro. Y ellos tendrán que decidir cómo lo instrumentan.

Mayor Oreja sobre el sanchismo

P.- Pero ir divididos a las elecciones es dar ventaja al adversario.

R.- Pueden estar separados, como en las elecciones europeas, que van a ir separados porque representan dos concepciones distintas de Europa. Pero una cosa es ir con tus siglas y otra que no haya un trabajo de diálogo, coordinación, esfuerzo, entendimiento… De esto se trata. Luego, la formulación concreta, si en una circunscripción va uno u otro, será la consecuencia. Lo importante es cambiar de actitud porque hay que diagnosticar al enfermo, el cáncer que tiene España, y, luego, actuar en consecuencia.

P.- ¿Vivimos un proceso de destrucción nacional?

R.- Ellos están en un proceso de destrucción nacional y ya están dando un jaque si ETA gobierna el País Vasco y Puigdemont vuelve con un gobierno de las izquierdas en Cataluña. Hay que evitar el jaque mate.

P.- ¿Le ha sorprendido la expulsión del PSOE de Nicolás Redondo?

R.- No. Porque el PSOE ha hecho su metamorfosis desde el momento en que se entendió con ETA. Desde que hicieron un proceso de paz conjuntamente, el precio fue hacer la metamorfosis, pero no de ETA, sino del Partido Socialista. Como en la II República. Hay una metamorfosis. A la izquierda vasca radical, extrema, que era ETA, a la que combatían, la transforman en un aliado y se alinean con ella. ETA es un aliado real. Nicolás Redondo fue un símbolo de la alternativa constitucional, española, al nacionalismo en el País Vasco. Su expulsión está en la lógica de la metamorfosis del PSOE en el proceso con ETA.

P.- ¿Ve capacidad de reacción interna en el PSOE?

R.- El Partido Socialista está entregado a Sánchez. Cuando el PSOE viró con Zapatero ya dio un giro que hoy es irreversible. Hasta que no pierdan el poder y no se fracture ese Frente Popular, no harán nada.

P.- ¿El PSOE que conocimos está muerto hasta que no pierdan el poder?

R.- Tendrán que refundarse, pero mientras Sánchez esté en el poder no tengo esperanza alguna de que haya una modificación interior. Y es una pérdida de tiempo, en mi opinión, alentarla porque el Partido Socialista es evidente que ya ha hecho su metamorfosis en la mala dirección.

P.- ¿Pierde el tiempo el PP con sus llamamientos al PSOE?

R.- Fundamentalmente hay que pensar en la alternativa, en los fundamentos políticos y culturales, en aglutinar todo un espacio de tantas y tantas organizaciones que hoy están fragmentadas, divididas, desunidas, desesperanzadas y que se sienten huérfanas. Necesitamos opciones con generosidad, capacidad de suma, de síntesis, de generar una ilusión hacia el futuro.

P.- Usted lleva 20 años adelantando que esto iba a ocurrir.

R.- Desde 2004, que es la fecha en la que hay un punto y aparte en la democracia española… Ahora, en comparación con lo que está sucediendo, pienso que era un optimista. Los frentes, cuando se estructuran, como no son fórmulas democráticas, no tienen límites. Sólo tienen el límite del poder. Hacen lo que tengan que hacer con tal de no perder el poder. Y, mientras, vamos perdiendo en libertad, en nación y en referencias permanentes.

Mayor Oreja y Neos

Jaime Mayor Oreja está volcado en NEOS, plataforma alternativa cultural sobre fundamentos cristianos, que quiere ser -dice- una «brújula». La brújula de una derecha y centroderecha a la que -a tenor de la entrevista en OKDIARIO- ve bastante desnortada y desunida.

Para Mayor Oreja, «la crisis tiene una expresión en el nacionalismo o en la izquierda, pero es, sobre todo, una crisis de fundamentos, de la verdad y de valores. Hemos despreciado cualquier sentido de la trascendencia en nuestra sociedad. Esa es la causa profunda de la crisis en España y en Europa». Y añade: «Lo que pasa es que en España vivimos una caricatura de la crisis».

Para NEOS (donde también hay socialistas), el ejemplo reciente es el rechazo del Tribunal Constitucional a los recursos del PP y Vox sobre la ley de eutanasia. Dice Mayor Oreja: «Forma parte del ‘proceso’ que hoy gobierna España, iniciado hace 20 años con ETA de capitán general de la ruptura y que ha llegado al Constitucional, que es una pieza más». «Vivimos el desorden, el mundo al revés -afirma- donde la eutanasia es un derecho y el derecho a la vida se persigue».

Jaime Mayor Oreja es un hombre de fe profunda: «Siempre digo que la causa entre las causas, aunque uno no sea creyente, es la pérdida de referencias permanentes, la pérdida de fe en nuestra sociedad». Y concluye: «Por eso es importante eso de vivir como si Dios existiera, aunque no creas. Porque hay que tener referencias permanentes. Esa es la gran crisis que vivimos».

