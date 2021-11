Isabel Díaz Ayuso ha sido uno de los nombres más repetidos en la Escuela de Otoño de Izquierda Unida que este año los de Alberto Garzón han celebrado en Sevilla. Las políticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid han provocado muchos debates. Uno de los centrales radica en que, según dicen, la derecha se ha apropiado del concepto de la libertad y de pasarlo bien. Una ex diputada nacional del partido ha pedido que la izquierda no regale a Ayuso «la patente de tomarse una cerveza en una terraza».

Se trata de unas declaraciones de Eva García Sempere, ex diputada nacional de IU por Málaga. «Yo soy partidaria trabajar el concepto de ‘el buen vivir’. Éste todavía no nos lo han quitado. Me parece interesante, lo tienen los ecuatorianos y en buena parte de América Latina», comienza explicando en una charla donde, ante un público entregado, los cuadros políticos se expresan con sinceridad y desvelan su hoja de ruta sin eufemismos. El título de la Universidad de Otoño de Izquierda Unida precisamente también hace alusión indirecta a Ayuso y a su lema de campaña «comunismo o libertad». El partido comunista ha bautizado su encuentro ideológico como «Igualmente libres».

«El concepto ‘darse la buena vida’ sí que nos lo han quitado, pero el buen vivir no. Yo creo que deberíamos empezar a trabajar por ahí, porque ahí te cabe todo. El buen vivir también es tomarse una cerveza en una terraza, claro que sí, ¡se va a quedar Ayuso la patente!», comenta con pesar.

«Pero no sólo es eso. Tenemos que conseguir que el buen vivir también sea saber que vas a poder pagar el alquiler y tener la tranquilidad de, todos los meses, tener satisfechas todas las necesidades fundamentales», agrega.

Además, esta ex parlamentaria pide que la izquierda no minusvalore el ocio. «Tener tiempo libre es una reivindicación que hacemos poco y ‘aviso a navegantes’: Estamos un sábado por la mañana encerrados en un hotel, es para matarnos, menos mal que hace mal tiempo fuera… Dicho esto, decir que esta escuela me parece muy importante», deja caer.

«El ocio lo tenemos muy minusvalorado en la izquierda en general. Estamos muy metidos en que hay que trabajar, estudiar y formarse todo el rato y me parece muy importante que reivindiquemos el ocio y lo saquemos, además, del ocio consumista que es el que al final se ha asentado y es el único que se entiende», agrega. Esta alto cargo de Izquierda Unida considera que es importante que la gente tenga vacaciones, salga a cenar, etc.

Otro modelo de ocio

«Tenemos que empezar a reivindicar otro modelo de ocio. Debemos ser nosotros proactivos y tener un modelo de ocio que llevarle a la gente. No sólo decir: ‘te invito a una charla y luego a una caña’. No. La pobre persona a lo mejor no quiere la charla. Tenemos que plantear otra cosa. Que la vida para la gente no sólo sea trabajar», desarrolla esta dirigente comunista.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En ese mismo foro, Jorge Moruno, diputado regional de Más Madrid, ha expresado que la izquierda tiene que conseguir arrebatar la bandera de la libertad a la derecha. Argumenta que ‘libertad’ tiene que tener un enfoque comunitario. Es decir, que también apele a tener una comunidad donde la gente no pase necesidades. No obstante, este estrecho colaborador de Íñigo Errejón sostiene que en realidad es mejor no dedicar tiempo a los marcos como ‘libertad o comunismo’ donde la derecha ya ha vencido. Cree que es mejor abrir nuevos debates que beneficien a la ideología de izquierdas. Por ejemplo, menciona el tema de la lucha contra la desigualdad.

Por su parte, Elizabeth Duval, activista transexual, valoró positivamente que Ayuso enarbolara la idea de libertad ligada a las condiciones materiales de vida. Además, cree que Ayuso adoptó la postura de defender los negocios abiertos sólo por llevar la contraria a Pedro Sánchez. «A veces es complicado verlo, pero que es importante el hecho de que muchas veces en la política institucional o en campaña se asumen posiciones, no porque estén muy ancladas en el ADN de las formaciones de la izquierda o de la derecha, sino porque es la posición que queda libre en ese momento para disputar. En Francia, por ejemplo, la izquierda ha asumido la defensa de mantenerlo todo abierto porque gobierna la derecha de Emmanuel Macron», zanja.