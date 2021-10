Iván Redondo ha cargado contra Pedro Sánchez este miércoles por la promesa que realizó el presidente del Gobierno de bajar el coste de la factura de la luz: «No se puede prometer lo que no se puede cumplir». El líder socialista y jefe del Ejecutivo anunció su intención de que a finales de este año 2021 se habrá pagado por la energía una cantidad similar a la del año 2018. Algo que, a dos meses de finalizar el año, se presenta difícil si no imposible.

El ex director de Gabinete del presidente se ha expresado así durante una entrevista en el programa Espejo Público, donde ha cuestionado la decisión del nuevo equipo de Sánchez, Iván Redondo salió del Gobierno en la reestructuración que se llevó a cabo en verano, del anuncio relacionado con la escalada exponencial de los precios de la energía que realizó el socialista a principios de septiembre. «Que el presidente se tenga que posicionar sobre el tema de la luz es algo que el equipo tiene que analizar y evaluar, porque el presidente tiene muchos temas», ha indicado. «No lo puede prometer porque no está en su mano y no pasa nada, la sociedad lo entiende», ha seguido.

Redondo se ha mostrado también partidario de que Sánchez entable una conversación con Pablo Casado, líder de la oposición, para incorporar al Partido Popular a una «mesa de la luz» para lograr una posición común de España de cara a la Unión Europea. Y le ha lanzado una propuesta al PP diciendo que «acertarían» si le realizasen una propuesta de esta características y no abordara el tema de la factura de la luz «desde un punto de vista político».

Papel mojado

Tras varios meses de precios récords de la luz en los que la pasividad ha sido la tónica habitual del Ejecutivo, el presidente del Gobierno se comprometió el pasado mes de septiembre a que los españoles pagarán de luz a finales de año lo mismo que se pagó en 2018. Una promesa que tiene trampa: Sánchez escogió el año en el que los consumidores pagaron el recibo de la luz más caro de la última década. Y no es casualidad. Con una factura de la luz desbocada que bate récords de manera diaria, sumada a las medidas poco efectivas que está llevando a cabo el Gobierno de coalición, muy optimista hay que ser para frenar esta escalada en los precios. Y es que, si echamos la vista atrás, se puede observar cómo desde que Sánchez está en la Moncloa el precio de la luz se ha convertido en un lujo al alcance de pocos.

«Estamos trabajando con un plan para llegar a un compromiso concreto, y es que al final de 2021 los españoles echen la vista atrás y vean que han pagado en la factura de la luz una cuantía similar y semejante a la que pagaron en 2018»,fue la promesa lanzada por Pedro Sánchez desde una entrevista en El País.