La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que sería «un fracaso» si la dirección nacional del PP no acepta adelantar el Congreso regional de la formación al que aspira a presentarse como candidata para liderar al partido en Madrid.

Así lo ha afirmado ante los medios, al tiempo que ha negado que su propuesta vaya «en contra de nadie» ni para «presionar a nadie». Ayuso es partidaria de adelantar el congreso del PP de la Comunidad de Madrid mientras que la dirección nacional liderada por Pablo Casado defiende que este cónclave se celebre en el primer semestre de 2022.

«No estoy para presionar a nada ni a nadie, éste es un lugar idóneo para que hablemos entre nosotros y que expongamos por qué creemos que es bueno que se celebre pronto. Esto beneficiaría a los programas electorales y los candidatos para coger la fuerza de las últimas elecciones», ha señalado la presidenta madrileña a los periodistas antes de participar en el comité ejecutivo y la junta directiva del PP de Madrid que se ha reunido este viernes en Génova.

La filial de la formación de Casado en Madrid se reúne por primera vez desde el pasado 13 de mayo y desde que, también, Isabel Díaz Ayuso anunciase su intención de liderar el partido en la región. El objetivo de la presidenta de la región, según ella, es «trasladar la ilusión de las urnas del 4 de mayo a todos los rincones de la región para que en el futuro cuando se celebre ese congreso salgamos unidos y fortalecidos».

«Debemos salir fortalecidos»

En este sentido, Ayuso también ha recalcado que «hay unos estatutos del partido y un reglamento que cierra cuando se ha de celebrar el congreso» para que se haga «con normalidad». «Acataré lo que decida finalmente la dirección de mi partido», ha apuntado.

«Estoy obligada a salir fortalecidos de aquí y si hay alguien que tiene alguna discrepancia estoy obligada a convencer de que esta opción, que este paso que voy a dar hacia adelante, es el mejor para la casa y tendré toda la paciencia y todas las ganas. Lo he dicho muchas veces no es una cuestión de presionar. El PP es un partido que siempre ha caminado unido y mi responsabilidad es que no haya divisiones ni que se alimente lo que había hasta la fecha que era una sola fricción», ha zanjado.