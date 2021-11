Isabel Díaz Ayuso no tiene dudas sobre qué haría con el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero y que cuesta a los españoles 525 millones de euros. Un gasto que se contrapone, por ejemplo, a las medidas de ahorro a los madrileños puestas en marcha por su Gobierno, como la histórica rebaja de impuestos recientemente aprobada. Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid avisa que peleará para defender la autonomía fiscal de la región y «para que nadie siga metiéndole la mano a las empresas en Madrid sólo para contentar a los que odian a España».

Pregunta.- Pasemos al apartado fiscal, ¿Disfrutarán los madrileños de nuevas rebajas de impuestos en los próximos años?

Respuesta.- Sí.

P.- Y luego, en segundo lugar, algo que se adivina en lontananza que este Gobierno quiere hacer, resucitar el impuesto a los muertos —Sucesiones— y el de Donaciones en Madrid. ¿Qué va a hacer al respecto? ¿Cuáles van a ser las nuevas rebajas fiscales en 2023 y qué va a hacer si esta gente intenta resucitar Sucesiones o Donaciones en Madrid?

R.- Es todo una barbaridad. Es llamativo que, en un país donde desde el País Vasco y Cataluña los separatistas piden más independencia, se quite la autonomía fiscal a la comunidad autónoma que más aporta a la caja común de todos los españoles de manera solidaria y orgullosa. Es curioso que nosotros hayamos traído más prosperidad a esta región -que era la cuarta en Producto Interior Bruto y ahora se ha colocado en la cabeza precisamente por políticas liberales- y que en lugar de copiar el ejemplo en otras comunidades para sus propios empresarios y autónomos decidan arruinarles a impuestos a ellos y también a los de Madrid. No se dan cuenta de que Madrid no compite con las comunidades autónomas. Al contrario, es una fuerza tractora para ellas. ¿Qué intenta hacer Sánchez para contentar a sus socios? Fastidiar a Madrid, porque en eso se basa el nacionalismo, no busca lo mejor para sí mismo sino el mal ajeno. Y nosotros iremos a todas las instancias, a todos los tribunales para defender nuestra autonomía fiscal y para que nadie siga metiéndole la mano a las empresas en Madrid sólo para contentar a los que odian a España.

A partir de enero vamos a hacer una rebaja fiscal histórica del IRPF en todos los tramos. Hay que ayudar a las rentas más bajas y a los que peor lo pasan pero también a quienes tienen capital y empresas y están prosperando, que siempre son perseguidos en este país. Los que menos tienen van a ser otra vez los que menos pagan en España pero vamos a intentar ayudar a todos a mover la economía, a que haya más personas trabajando y pagando menos impuestos. Y también a partir de enero seremos la única comunidad autónoma que no tiene impuestos propios frente a otras que hacen ingeniería fiscal como Cataluña, que tiene hasta 15, y que no hace otra cosa que expulsar a la empresa, a los autónomos y a las personas que tienen proyectos que traen prosperidad.

P.- ¿Y qué otras rebajas fiscales podemos anticipar a los ciudadanos para el ejercicio fiscal 2023? Eso no me lo ha contestado.

R.- Bueno, estas dos se ponen en marcha el año que viene y tendrán efecto en 2023. Bajar impuestos no es sencillo porque tiene que haber unos márgenes. Ya somos la comunidad autónoma donde menos impuestos se pagan a pesar de que se pagan muchísimos. Ahora lo que necesitamos es que el Gobierno haga lo propio. Porque si se castiga a la empresa, sobre todo a las grandes, lo que hacen es irse de Madrid. Conseguirán echarlas si siguen por ese camino. Vamos a seguir reduciendo trabas burocráticas. Hemos abierto una línea contra la hiperregulación para corregir trámites desfasados o que son una traba al emprendimiento. Vamos a poner en marcha una ley de mercado abierto para que todos los empresarios puedan operar en Madrid, equiparándoles sus licencias para que no tengan que estar pasando por ventanillas y maraña burocrática. Y también vamos a sacar una calculadora de impuestos para que sepas a qué se destina tu dinero. Tú cuando haces la renta no sabes cuánto va a educación o a sanidad. Simplemente pagas impuestos y nadie te da las gracias. Eso sí que es transparencia.

P.- ¿Qué le parece a usted el Ministerio de Igualdad, que se lleva todos los años 525 millones de euros, que es la mitad del dinero de menos que recibe, por ejemplo, la Comunidad de Madrid respecto a Cataluña? ¿Usted lo cerraría?

R.- Sí. Creo que el Ministerio de Igualdad no busca la igualdad de hombres y mujeres en las oportunidades y ante la ley. Busca colectivizar y crear un negocio en torno a la mujer para colocar a gente afín. Es algo absolutamente innecesario y perturbador y lo único que hace es azuzar la división entre hombres y mujeres, del mismo modo que lo buscan entre el heterosexual y el homosexual, entre el rico y el pobre, entre la gente del campo y de las ciudades. Quieren dividir entre comunidades, entre generaciones. A los jóvenes los están dividiendo a través de las redes sociales. Buscan que todo se rompa. Y ese ministerio es la guinda.