Irene Tabera explica por qué los mails remitidos por la UCO al juez Peinado acorralan a Begoña Gómez

Irene Tabera, periodista del equipo de Investigación de OKDIARIO, explica los mails que la UCO ha aportado al juez Juan Carlos Peinado en la causa contra Begoña Gómez.

Los mails publicados en primicia por OKDIARIO acorralan a la mujer de Pedro Sánchez y a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. Son 121 correos desgranados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entre Cristina Álvarez y el vicerrector de la Universidad Complutense, Juan Carlos Doadrio.

¿Por qué deja contra las cuerdas a Begoña Gómez en lo relativo al delito de malversación? ¿Qué trascendencia tienen los mails?

El informe de la UCO al juez Peinado coincide con el de la Intervención General del Estado revelando todo tipo de irregularidades en la concesión de contratos públicos a Juan Carlos Barrabés, amigo y socio de Begoña Gómez, a la que ayudó a conseguir la cátedra de la Complutense