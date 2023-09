La intervención de Sémper en euskera sacude al grupo del PP en el Congreso: «Algo no se explicó bien»

La intervención en euskera de Borja Sémper, diputado vasco del PP por Madrid, en el debate de toma en consideración de la reforma del reglamento para permitir el uso exclusivo de las lenguas cooficiales, no ha tenido una acogida homogénea dentro del Grupo Popular en el Congreso, según fuentes del mismo consultadas por OKDIARIO. «Hay división de opiniones, algo no se ha explicado bien», señalan tales fuentes, remitiendo fundamentalmente a diputados rasos y no a parlamentarios con responsabilidades en Génova, como el propio Sémper.

«La verdad, ha sorprendido», inciden las fuentes del PP respecto a la disertación de Sémper, que utilizó el vascuence en varios pasajes para reproducirlos acto seguido en castellano. Un hecho que provocó que diputados de Vox abandonan el hemiciclo en señal de protesta al no entender al orador, como habían hecho previamente con el diputado socialista José Ramón Gómez Besteiro, que empleó el gallego en el estreno histórico de los pinganillos.

Fue entonces cuando Sémper cargó contra Vox, socio del PP en múltiples comunidades autónomas y grandes ayuntamientos: «Durante demasiadas décadas no hubo libertad para expresarse como cada uno quería. Y durante demasiados años, en una tierra como es el País Vasco, una banda terrorista asesinaba a quien piensa diferente. No quiero que nadie se levante de su escaño y se vaya, quiero que debatan», lanzó a los diputados de la formación de Santiago Abascal que ponían rumbo a la cafetería para no escucharle en euskera. Estas palabras de Sémper no fueron aplaudidos por buena parte del Grupo Popular. También hubo compañeros de bancada que no le aplaudieron en sus intervenciones.

«Algo no se ha explicado bien», señalan otras fuentes del mismo grupo parlamentario, aludiendo así a que en la víspera, 24 horas antes del primer Pleno plurilingüe de la Democracia, el portavoz nacional y vicesecretario de Cultura se manifestara así en rueda de prensa en Génova tras el Comité de Dirección del PP: «No vamos a hacer el canelo, no vamos a hacer cosas raras, vamos a hacer cosas que entiendan todos los españoles y vamos a intentar que el Congreso de los Diputados no sea una caja de resonancia en la que sólo hablamos los diputados para los diputados». «Queremos que los españoles nos entiendan, por tanto vamos a hablar en castellano», añadió.

«Cosas raras»

Sémper explicó desde la tribuna de oradores que con su intervención «mínimamente bilingüe» quiso reflejar lo que ya se podía hacer en el Congreso. «Y ustedes también lo saben», espetó a los demás grupos, añadiendo que el PP no va a hacer «cosas raras» ni «patochadas» ni participar de este «teatro». La reforma reglamentaria que se tramita esta semana en la Cámara baja lo que valida es el uso de las lenguas cooficiales en exclusividad, como hicieron los diputados nacionales del PNV y el BNG, por ejemplo, que hablaron en todo momento en euskera y gallego, respectivamente.

En redes sociales, fue el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, quien se pronunció de esta forma sin necesidad de traducción: «Hay un concepto en el tenis muy útil para cualquier ámbito de la vida: evitar los ‘errores no forzados’», apostilló.