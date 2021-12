Los inspectores de Trabajo dicen «basta». Critican que la ministra del ramo, Yolanda Díaz, encabece la lucha por los derechos de los trabajadores, pero los empleados de su propio departamento sufren condiciones lamentables. Todos los sindicatos se han unido y prometen una huelga en marzo ante la falta de ejecución de los compromisos adquiridos. «Tenemos condiciones que nosotros mismos como inspectores sancionaríamos. En casa de herrero, cuchillo de palo. Estamos desilusionados y cansados», explica a OKDIARIO Ana Ercoreca, presidenta del sindicato de inspectores de Trabajo y Seguridad Social.

Por su parte, Agustín Herrera, responsable de Acción Sindical de Sindicato Independiente de Trabajadores, admite que «todo el personal de la Inspección está ya bastante harto». En conversación con este periódico expone que a la pandemia se suma que la ministra cada vez pone más y más carga de trabajo sobre sus hombres. «Pero seguimos siendo los mismos, menos de 2.000 inspectores para 20 millones de trabajadores. Es de los ratios más bajos de toda la Unión Europea», lamenta.

En el mismo sentido se expresa Miguel Ángel Montero, de CSIF: «Doblar el número de inspectores no sería una entelequia». «Las carencias se arrastran desde hace ya muchos años. Tenemos una pérdida de efectivos del personal. Se está perdiendo gente poco a poco por un motivo muy sencillo. Estamos maltratados económicamente. Cuando pueden las personas se marchan a otras administraciones o a entidades autónomas de los ministerios. Están deseando que se convoquen concursos», relata.

Ana Ercoreca coincide. «Tenemos que trabajar hasta siete días seguidos. No se cobra por estar de guardia como sí sucede en el resto de trabajadores públicos como los sanitarios. Esto en cualquier empresa sería motivo de expediente», lamenta. Por otra parte, lamenta que los inspectores tienen que poner su propio coche para acudir a inspecciones que, en muchas ocasiones son a cientos de kilómetros.

«La Inspección de Trabajo controla los ERTE, a los ERE, los planes de igualdad y la nueva explosión pandémica no sabemos hasta dónde va a llegar. El coronavirus va a traer sin duda consecuencias a nuestra labor. Nos sentimos abandonados sobre todo en comparación con otros cuerpos funcionariales del Estado. No solamente en cuanto a la falta de medios, sino en cuestiones salariales, hay que revisarlo. No debemos de olvidar que la labor de la Inspección es compleja. Es difícil. No está bien remunerado. Tenemos que estar total y absolutamente actualizados, porque si algo se modifica casi cada minuto es la legislación laboral. Pediríamos un marco más estable, porque esto ya sobrepasa cualquier capacidad de una plantilla, por muy comprometida que esté», comenta Agustín Herrera.

Los tres inspectores consultados comentan que todo Gobierno quiere su reforma laboral y eso les obliga a ponerse al día. Remarcan que especialmente Yolanda Díaz en sus intervenciones siempre menciona a la Inspección. Es un órgano, subrayan, que es clave para que se lleve a la práctica las nuevas normas. «Para que se cumpla la premisa de que todo contrato por defecto tiene que ser indefinido es obligatorio tener una Inspección fuerte, algo que no ocurre en este momento», subraya Miguel Ángel Montero.

Ana Ercoreca explica que se llegaron a unos acuerdos con el Ministerio en verano, pero no se están cumpliendo poniendo como excusa restricciones de la cartera de Hacienda. «En este punto echamos de menos a la ministra Yolanda Díaz. Estuvo a la altura de las circunstancias cuando negociamos, pero ha pasado un tiempo prudente y no se materializa lo acordado», comenta. «Estamos abocados a la huelga, que es una medida que no queríamos, es la última opción porque lo sufrirán los ciudadanos, pero no nos queda otra», apunta.