El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, aseguró durante el debate de LaSexta Noche en relación con la demanda de Corinna Sayn-Wittgenstein contra el Rey emérito Juan Carlos I que era un error de principiante «comparar la presunta inmunidad de Juan Carlos I con la de Augusto Pinochet». Inda aseguró que el emérito no tenía «inmunidad ni inviolabilidad desde junio del año 2014 y desde luego no es soberano como aseguran sus abogados desde el año 2014».

Subrayó Inda que él como periodista había vivido algunas de estas cuestiones como en el año 2019 cuando «Manuel Cerdán -el mejor periodista de investigación del país- y yo, nos reunimos con Corinna Sayn-Wittgenstein en un club de Londres y cuando salgo del mismo me llama el director adjunto de OKDIARIO, Carlos Cuesta, y me dice, ¿te acabas de reunir con Corina en un club de Londres?, a lo cual le pregunto cómo lo sabía y me responde que porque se lo había dicho una fuente del CNI».

Eduardo Inda envió, al inicio del programa televisivo, un mensaje de cariño a la familia «de mi amigo Manolo Santana, un pionero del deporte español y recordarle porque sembró la semilla de la gran etapa del deporte en nuestro país» aseguró.