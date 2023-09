Iglesias utiliza el beso de Rubiales para implorar dinero para su canal: 350 € al año por ser socio

El ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, está tan volcado en su proyecto televisivo que no desaprovecha oportunidad para presionar a sus simpatizantes para que se rasquen el bolsillo. El último alarde de oportunismo de la pareja de la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha sido emplear la polémica del beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en la celebración de la victoria de España en el Mundial de fútbol femenino para suplicar a sus acólitos que se suscriban a Canal Red, con unas cuotas que alcanzan los 350 euros al año.

La mano derecha del cofundador de Podemos al frente de su proyecto audiovisual, y que fuera también responsable de sus discursos y campañas electorales desde 2017 a 2021, Manuel Levin, firma una carta dirigida a los adeptos del canal en el que encumbra al mismo como herramienta fundamental para «acabar con las violencias machistas, garantizar vidas libres de violencias y el derecho a la libertad sexual de todas las mujeres». Blandiendo ese argumento -«Canal red debe ser ahí un referente»- Levin ruega dinero: «Este es el momento para dar el paso y apoyar nuestro trabajo», «Únete ahora», «Te necesitamos para seguir adelante», son algunas de las frases que utiliza para presionar.

Las cuotas que ofrece el canal de Iglesias para quien quiera suscribirse van desde los 9 euros al mes hasta los 29, aunque afirman que con una cuota de 19 euros al mes es suficiente para mantener «intacta» su «independencia». «Nada ni nadie marcará nuestro camino», esgrimen.

«No dejes que la información siga en manos de los poderes políticos y económicos. Completa los últimos datos y lucha, junto a nosotros, contra la manipulación mediática», continúa apremiando a los seguidores.

Iglesias defiende que es necesario «un cambio de 180 grados en la manera en la que los medios de comunicación informan» sobre la «realidad» de las «violencias machistas».

«No se trata de una cuestión anecdótica ni un hecho meramente reprochable. Lo que hizo Rubiales es la realidad cotidiana de muchas mujeres que, aunque cada vez menos, permanecen profundamente normalizadas e invisibilizadas. Una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida, y todas conforman un continuo y comparten una misma raíz: la falta de consentimiento», expone Levin en la citada misiva, siguiendo a pies juntillas el argumentario del Ministerio de Igualdad en torno al caso Rubiales.

Para Canal Red, «la batalla contra el machismo no ha hecho más que empezar, y por supuesto no acabará con la caída de Rubiales». «Los grandes despachos y el poder mediático siguen dominados por muchos ‘Rubiales’ y es ahí donde, gracias a nuestro trabajo y al del feminismo al que queremos dar voz, tenemos que plantar cara», agregan.

Para concluir, vuelven a insistir en que «un medio como Canal Red, con una marcada línea feminista donde la voz y las reivindicaciones de las mujeres son un pilar básico, tiene que seguir creciendo».

Pero ahí no terminan las peticiones de dinero, sólo con acceder a la web del canal, automáticamente salta una pestaña en la que vuelven a pedir dinero alegando que mantener un proyecto así no es «barato». «Mantener un espacio como Canal Red no es sencillo y tampoco barato, y si podemos conseguirlo es gracias a mujeres y hombres como tú que saben que tienen que apoyarnos para que podamos continuar avanzando. ¿Nos apoyas?», proclaman.