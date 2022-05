Pablo Iglesias está dolido y no lo disimula. El ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este lunes que el proyecto que impulsa la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha empezado de «la peor manera posible» tras el choque entre Izquierda Unida y Podemos por la coalición electoral en Andalucía y ha reclamado para el futuro por unas primarias para que «la gente» decida el candidato entre las diferentes propuestas.

«Es un horror. Nos causa vergüenza. La peor manera de empezar algo que es necesario en este país, que es el frente amplio y acumular ilusión. Ha empezado de la peor manera posible», ha reiterado el ex vicepresidente del Gobierno. Iglesias ha explicado que había dos propuestas, una de Podemos encabezada por Juan Antonio Delgado, y otra con la candidata de IU y Más País, Inmaculada Nieto, y las formaciones «no se ponían de acuerdo». «Yolanda Díaz intervino y dijo que la candidata tenía que ser la de IU. Podemos se cuadra porque lo dice la jefa, aunque no estemos de acuerdo, y lo tenemos que asumir», ha relatado.

Por ello, ha abogado para «la próxima vez» por establecer «unas primarias abiertas a la ciudadanía o a los militantes de las formaciones» para «no tener que pasar por esta vergüenza» en la elección del candidato. «Por lo menos que decida la gente. Si decimos que tenemos que escuchar a la gente, es dejarla que hable, votando y decidiendo. No puede volver a pasar», ha asegurado. En este contexto, Iglesias ha señalado que «es evidente» que Podemos «ya no lidera en Andalucía», sino que lo hace IU y Más País, y eso, según ha explicado, ha causado «euforia» entre muchas personas. Así, ha defendido que ahora toca «obedecer» a Yolanda Díaz y «trabajar para tener el mejor resultado posible» el próximo domingo 19 de junio. «La sensación en este momento no es de unidad. Y quien lo niegue, está haciendo argumentario y está mintiendo», ha zanjado durante una intervención en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

Critica las filtraciones

Respecto a la negociación de la coalición electoral en Andalucía, el ex vicepresidente ha criticado que se vuelva al «despacho, las puñaladas, los registros y las filtraciones» y ha defendido el sistema de primarias al que «contribuyó» Podemos, a su juicio, para que no haya «dedazos». «Podemos fue la formación política que apostó por Yolanda Díaz y por la unidad con Izquierda Unida. Independientemente del papel que nos toque ocupar, vamos a ser disciplinados y claros a la hora de defender la unidad, la participación y la lealtad con Yolanda Díaz hasta el final», ha subrayado.