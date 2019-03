Iceta afirma que Colau ha fracasado por “inexperiencia y sectarismo”

El líder del PSC ha criticado también que Colau se supeditase a los intereses del independentismo: "Ada nos dejó en la estacada"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha fracasado por “inexperiencia y sectarismo” y ha afirmado que su gobierno también ha suspendido en seguridad y en vivienda, que, según él, era lo suyo, en referencia a la etapa de Colau como activista de la PAH antes de ser alcaldesa.

En la clausura de la convención del PSC en el Recinto Modernista de San Pau de Barcelona, Iceta ha criticado también que Colau se supeditase a los intereses del independentismo: “Ada nos dejó en la estacada”, y ha añadido que el orden no es de derechas, y que el turismo y el comercio son buenos si se conducen bien.

Ha resaltado que Barcelona “ha progresado siempre que ha tenido alcalde socialista” y ha pedido que vuelva a ser una ciudad de éxito, de justicia social, que atraiga a empresas y talento y que se recupere la confianza a las inversiones, y que se mejore el bienestar y la calidad de vida de los barceloneses.

Iceta ha sostenido que no hay un buen Govern, ni una buena alcaldesa y ha pedido que su candidato a la Alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, sea el mejor alcalde de la ciudad, y que si Colau ha fracasado “no tendría sentido que renovase”, así como no tendría sentido que gobernasen quienes a su juicio han fracasado en Catalunya y en Francia, en referencia a los independentistas y al también alcaldable y ex primer ministro francés, Manuel Valls.

También ha explicado que la gente le dice: “Convendría que ganaseis”, a lo que ha respondido que esto no es una tómbola y ha pedido que la gente vote al PSC con ilusión, ya que ha augurado que será el primer partido en Barcelona y el Catalunya, y que el PSOE lo será en España.

Ha criticado que la derecha “se haya dejado embaucar por la extrema derecha”, ha calificado de aberración absoluta la propuesta sobre la adopción de los hijos de las mujeres inmigrantes del PP.