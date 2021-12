Millones de españoles se disponen a disfrutar del largo puente de la Constitución en un momento de gran incertidumbre y preocupación por el aumento de la incidencia acumulada y también por la nueva variante Ómicron. En buena parte de España ya rige desde este viernes la obligación de presentar el pasaporte covid para acceder a servicios como la hostelería, el ocio nocturno o las visitas a centros sanitarios, aunque las exigencias son dispares según los territorios.

Por el momento no será necesario tenerlo en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja y Asturias. Andalucía quería implantarlo para acceder a centros sanitarios y residencias pero no ha obtenido el aval del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) porque no incluía en la petición el horizonte temporal.

Sin embargo, el Gobierno regional formulará una nueva solicitud especificando que la medida estará en vigor hasta Reyes. El resto de autonomías sí lo exigirán para algunos servicios. Las autoridades consideran que la medida impulsa la vacunación aunque genera controversia en algunos expertos, y se impulsa en un momento en el que la incidencia ha aumentado 17 puntos el último día, hasta 234 casos por cada 100.000 habitantes, con un incremento de la transmisión de un 30 % en la última semana.

Ante estos cambios de normas sanitarias dependiendo si se viaja a unas u otras comunidades, esta guía explica los cambios de manera pormenorizada.

Pasaporte covid por CC.AA

Aragón

El Gobierno de Aragón ha recibido este viernes el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón para implantar el pasaporte, aunque sólo hasta el 8 de enero en «lugares sensibles». Se trata de locales de ocio nocturno y eventos de más de 500 personas en interior y 1.000 en el exterior, aunque el Tribunal suspende cautelarmente la obligatoriedad de solicitar este documento en las celebraciones sociales, familiares o religiosas que se celebren en establecimientos de hostelería y restauración.

Islas Baleares

Desde este viernes, para acceder a restaurantes de más de 50 plazas, bares de copas y celebraciones donde haya más de medio centenar de participantes se tendrá que tener en regla el certificado covid. Ya era necesario desde octubre para ir a discotecas y geriátricos en Baleares.

Cantabria

Por el momento Cantabria no exige el certificado, pero esto podría cambiar a lo largo del puente. La Consejería de Sanidad tiene previsto pedir ya el aval del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) para implantarlo.

Canarias

El Gobierno de Canarias ha pactado con las principales patronales de las islas que el dueño de un negocio o el organizador de un evento abierto al público pueda voluntariamente exigir a sus clientes el certificado covid y, a cambio, obtener un régimen de aforos y restricciones más laxo (el correpondiente al inmediatamente inferior al nivel de alerta sanitaria vigente en su isla). La decisión está pendiente de ratificación por parte de los tribunales, así que los viajeros y canarios podrían encontrarse con que entra en vigor antes del puente.

Eso sí, a Canarias ya no se puede entrar sin el certificado, porque lo que sí ha empezado ya es el cribado a los viajeros nacionales que lleguen a las islas por vía aérea o marítima: todos ellos deberán presentar un certificado de vacunación contra la Covid o de haber superado la enfermedad, o bien una prueba diagnóstica negativa.

Cataluña

El requisito del certificado covid para restauración, gimnasios y visitas a residencias se ha reactivado desde esta medianoche en Cataluña, donde la Generalitat tuvo que suspender el requisito por la saturación del sistema. Ya se exigía el uso desde el pasado 7 de octubre para entrar en locales de ocio nocturno en interiores, y desde inicios de noviembre también para banquetes, celebraciones y actos que se celebren en hoteles y restaurantes con posibilidad de baile. Se extiende además a cines, teatros, auditorios y galerías comerciales, entre otros, aunque solo en el caso de que haya actividad de baile o restauración en el interior de los recintos.

Valencia

Desde la medianoche de este viernes será necesario tener el pasaporte covid en locales de hostelería, restauración, ocio y entretenimiento, con aforo superior a 50 personas; en locales de actividades recreativas y de azar, con servicio de restauración; en eventos, celebraciones y festivales de música con más de 500 personas; visitas a residencias y a hospitales. Para acreditarlo, se deberá presentar el certificado en formato digital o en papel más la identificación personal.

En los últimos siete días se han descargado más de 720.000 certificados covid en la Comunidad valenciana, con un promedio de 103.000 descargas diarias. Hasta el momento, más de 2,9 millones de valencianos disponen del certificado.

Galicia

Cuenta con autorización judicial para solicitar el pasaporte covid en cuatro áreas: el ocio nocturno, los albergues que quieran usar el 100 % del aforo, las visitas a los hospitales y los restaurantes en el interior, y en bares y cafeterías a partir de las 21 horas. Además, en el interior de restaurantes, bares y cafeterías sólo pueden juntarse ocho personas en una mesa, y quince en el exterior.

Murcia

En Murcia es probable que no necesite el pasaporte Covid, a menos que quiera ir a un local de ocio o a un lugar de celebraciones en el que el aforo sea del 100 %. Sin embargo, en la actualidad, el ocio nocturno, la hostelería y las celebraciones en cinco municipios de la Región de Murcia (Abarán, Alhama, Fuente Álamo, Mazarrón y Torre-Pacheco) tienen un aforo interior reducido al 30 % porque están riesgo muy alto de incidencia por el coronavirus.

País Vasco

Quien viaje a Euskadi debe saber que este viernes entra en vigor el decreto de Emergencia Sanitaria, que habilita al Gobierno a implantar medidas restrictivas ante el empeoramiento de la evolución de la covid-19. Desde mañana, sábado, exigirá el pasaporte covid para acceder a establecimientos de ocio nocturno y locales de baile y espectáculos, así como en los restaurantes con capacidad para más de 50 comensales.

Navarra

La exigencia del pasaporte covid en Navarra para acceder a determinados establecimientos de hostelería lleva en vigor desde el pasado sábado. Se necesita para bares especiales y discotecas, restaurantes con un aforo de más de 60 comensales y para los espectáculos culturales en interiores con consumición de comida o bebida.

Por el momento, Castilla y León «no tiene urgencia» en aplicar la medida de pedir el pasaporte covid y parecen rechazarla también Extremadura, Madrid, Asturias y Castilla-La Mancha.