El Gobierno ya ha regularizado a 30.000 ilegales a través del mecanismo ‘exprés’ habilitado tras la DANA

El Gobierno califica de «éxito absoluto» las medidas extraordinarias desplegadas para regularizar la situación administrativa de migrantes tras la DANA que asoló Valencia el 29 de octubre del año pasado. Según la Secretaría de Estado de Migraciones de las 30.000 solicitudes recibidas, la mayoría de la provincia de Valencia, más del 95% han sido resueltas en positivo y quedan pendientes de resolución unas 4.000.

Las que han resultado negativas -1.366 desestimadas- es debido a documentación que hay que subsanar y a la no aportación de documentación que se requiere, como ocurre en el caso del documento sobre antecedentes penales, para lo que se ha ampliado el plazo, puesto que hay países que están tardando mucho en remitir esos papeles de constatación de no tener antecedentes y eso hace que los migrantes no lleguen a cumplir los plazos.

La Resolución de 12 de febrero de 2025, de la Secretaría de Estado de Migraciones, que regula el procedimiento para solicitar una autorización por circunstancias excepcionales sobrevenidas, establece que podrán acceder a esta autorización las personas extranjeras que estuvieran empadronadas o hubieran solicitado cita para el empadronamiento con anterioridad al 4 de noviembre de 2024. Sin embargo, en caso de no poder acreditar esta circunstancia, el Gobierno valora estas solicitudes de manera «sensible».

«El Gobierno realiza el seguimiento de su aplicación en la tramitación administrativa, y, por tanto, se muestra sensible con aquellos supuestos en los que los solicitantes cumplen con los requisitos subjetivos de aplicación, pero no pueden aportar la documentación requerida», aseguraba el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria a una pregunta de su socio de Gobierno, Sumar.

«La exigencia del empadronamiento para poder acceder a dichas ayudas está dejando atrás a cientos de afectados de la DANA que vivían o trabajaban en los municipios inundados pero que no lograron registrarse en el padrón debido a las trabas con las que habitualmente se encuentran para ello», explica la formación de Yolanda Díaz en una pregunta parlamentaria, en la que exigía al Ejecutivo una flexibilización de los criterios de tal forma que se puedan añadir otras fórmulas para que los ilegales puedan acceder a esta regularización a pesar de no estar registrados en el padrón.

Acelera las regularizaciones

El Gobierno prevé regularizar a unos 100.000 inmigrantes durante este año y pasar de los 250.000 que había a 31 de diciembre del año pasado regularizados a través de la figura del arraigo a 350.000 a finales de 2025. La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha explicado que con la reforma del reglamento de Extranjería, que entró en vigor en mayo, se prevé que a finales de este año sean 350.000 los inmigrantes regularizados y el próximo año se llegue a las 400.000 personas regularizadas.

Cancela ha señalado que es un procedimiento individualizado «con garantía, seguridad jurídica», y además con él se atiende el marco de la Unión Europea de no poder hacer regularizaciones masivas con carácter general. «Entonces creo que esta es la mejor herramienta que puede existir para que las personas puedan acceder a la ciudadanía plena, que es de lo que estamos hablando», ha afirmado.

Según Cancela, con las novedades que contempla la reforma del reglamento se simplifican los trámites, se facilita el acceso al arraigo y se aumenta el número de figuras de arraigo -social, sociolaboral, socioformativo, de segunda oportunidad y familiar-, «intentando facilitar al máximo» que las personas que puedan acreditar los requisitos puedan hacerlo.

Autobombo del Gobierno

El Gobierno va a desarrollar un mapa para poder mostrar en tiempo real los avances de los desarrollos que lleva a cabo en las zonas arrasadas por la DANA. Para el desarrollo de esta plataforma, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha modificado los límites de gasto para movilizar 428.000 euros. Una dotación económica que contrasta con las ayudas abonadas a los afectados por la gota fría: sólo ha pagado una de cada diez.

El Consejo de Ministros del pasado martes dio luz verde a la modificación de los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática pueda afrontar diversos gastos de funcionamiento del Comisionado Especial para la Reconstrucción de los daños ocasionados por la DANA.

Entre ellos destaca la puesta en marcha de un visor cartográfico que permita mostrar información sobre las ayudas a los afectados por la DANA y gestionadas por la Administración General del Estado. Según consta en la referencia del Consejo de Ministros, el Gobierno desembolsará 343.000 euros durante el presente ejercicio y otros 84.000 euros durante 2026, de tal forma que, en total, el mapa para publicitar en tiempo real el desarrollo de las ayudas y proyectos para la reconstrucción supondrá un gasto de 427.497 euros.