El Gobierno rabia contra el vídeo del PP sobre el 8M que culpa a Sánchez de los 126 violadores excarcelados

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha criticado al PP por publicar un vídeo en sus redes sociales recordando los presos beneficiados por la ley del Sólo Sí es Sí en el Día de la mujer, el 8M. «Vídeos vergonzosos y que insultan, que son una falta de respeto absoluta», ha señalado Redondo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario con motivo del Día de la Mujer respecto al vídeo de los populares.

La titular de Igualdad considera que este tipo de publicaciones «insulta directamente» a las mujeres. «Son una vergüenza intolerable y yo creo que nos avergüenzan como país», ha incidido la que fuera concejal del Ayuntamiento de Valladolid.

En la publicación que ha compartido en sus redes sociales de cara al Día de la Mujer, el PP puede leerse: «Este 8M no te olvides de las víctimas de la ley del sólo sí es sí». El mensaje adjunta un vídeo en el que aparecen declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la vez que se recuerdan las cifras de violadores beneficiados por la norma impulsada por Igualdad, que entonces encabezaba Irene Montero, de Podemos.

En el primer vídeo, aparece el líder socialista respondiendo ante las críticas de la ley, diciendo que «la voluntad del poder ejecutivo fue claramente reforzar las seguridades de las mujeres». Impresionado sobre él, se observa los datos de las «más de 1.200 reducciones de condena a agresores sexuales» y «120 agresores sexuales excarcelados».

«Este 8M, el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene nada de lo que estar orgulloso», reza el vídeo del PP. Posteriormente, pueden verse unas imágenes del líder socialista desde el Congreso: «Y lo digo alto y claro, viva el ocho de marzo». Algo, a lo que los populares responden que «lo dice mientras beneficia a los agresores sexuales». «Feministas de aniversario.

Manipuladores a diario», concluye el vídeo.

La ministra de Igualdad ha rechazado el vídeo atacando al PP. «El Partido Popular nunca, nunca ha estado a favor de los derechos de las mujeres», ha manifestado. Ha abundado en que la formación de Feijóo «ha presentado recursos y ha estado en contra, incluso acudiendo al Tribunal Constitucional para que todos esos avances se revirtieron». «Por eso es tan importante que haya celebraciones como el 8M y que las mujeres estemos en la calle reivindicando que no vamos a consentir un paso atrás en nuestros derechos», ha manifestado la dirigente socialista en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario con motivo del Día de la Mujer.

«Esos derechos que intentan conculcar, no solamente con vídeos vergonzosos y que insultan, que son una falta de respeto absoluta, sino también, por ejemplo, en mi ciudad, en Valladolid, vetando la concesión de la medalla de oro a Lola Herrera», ha espetado Redondo.

Además, la titular de Igualdad ha reflexionado que «es un momento de encrucijada, un momento especialmente importante en el histórico del feminismo, del movimiento feminista». La ministra considera que es un momento de reivindicaciones «porque hay muchas fuerzas que están pugnando para que nuestros derechos se retrotraigan para devolvernos a la caverna y para que efectivamente no podamos avanzar como sociedad y como la mayoría de la sociedad».

En redes sociales, Redondo respondió a la publicación de los populares diciendo que el PP «blanquea al negacionismo de la violencia de género, gobierna con quienes anuncian boicot a las reivindicaciones feministas del 8M y comparte gobiernos autonómicos y municipales con un partido de extrema derecha que pretende recortar nuestros derechos», en alusión a Vox.

El PSOE y varias dirigentes del partido también ha reaccionado en sus redes sociales al vídeo. Los socialistas han señalado que la campaña de los de Feijóo «muestra el estado actual de ese partido» que ha descrito como «desnortado, sin liderazgo, lleno de odio y falto de cualquier idea que no sea la crispación».

España decidió. Asumidlo de una vez y trabajad por el país con lealtad a su gente y no a vuestra… https://t.co/VrylIb4VEE

La campaña del @ppopular para el #8marzo muestra el estado actual de ese partido. Desnortado, sin liderazgo, lleno de odio y falto de cualquier idea que no sea la crispación.

Por su parte, Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE, ha criticado que desde el PP «siempre se superan». «Ni un derecho, ni un avance, ni una mejora», ha puntualizado el dirigente socialista. Y ha concluido con que «la verdadera agenda del PP en materia de derechos de las mujeres es el blanqueamiento de quienes niegan la violencia de género y solo pretenden recortar en igualdad», también refiriéndose a Vox.

Mientras tanto, Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, ha señalado al PP porque, en su opinión, «no les importa el significado del 8M», ni de «la igualdad». «No les importa la lucha de las mujeres, ni el valor del feminismo. Y lo demuestran día a día.», ha criticado el ex lehendakari. «Pero el PP utilizará todo para generar odio y enfrentamiento. No sabe hacer nada más», ha finalizado el mensaje del socialista.

No les importa el significado del #8M.

No les importa la igualdad.

No les importa la lucha de las mujeres, ni el valor del feminismo.

Y lo demuestran día a día.

Pero el PP utilizará todo para generar odio y enfrentamiento. No sabe hacer nada más.https://t.co/skdRzaq1sG

— patxilopez (@patxilopez) March 8, 2024