El texto, según el ministro Josep Borrell, fija una especial atención en la situación en el Campo de Gibraltar, donde trabajan miles de españoles

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto “para garantizar los derechos de los ciudadanos españoles o británicos que adquirieron el derecho de libre circulación” antes de la aprobación del Brexit. Contiene medidas de carácter coyuntural en “una decisión unilateral del Gobierno español” que el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, espera que tenga “la corresponsabilidad del gobierno británico”.

Borrell espera que este Real Decreto Ley no tenga que ser aplicado porque “estamos hablando de una salida sin acuerdo”, pero que en todo caso, de tener que ser activado permita “garantizar la seguridad” a todos los que decidieron venir a nuestro país antes de “la salida brusca”. Para el ministro el RDL busca “seguridad”, por eso el texto fija una especial atención en todos la relación con el peñón de Gibraltar. Según el ministro de Asuntos Exteriores “desconectar de Europa no es tan fácil”.

Aprovechando la última reunión previa a la disolución de las Cortes, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha querido agradecer especialmente “al grupo parlamentario socialista por el trabajo hecho” así como “algunos diputados que nos han dado su apoyo”. Calvo asegura que “hemos hecho todo lo que se había propuesto el Presidente Sánchez, pese a no tener presupuestos”. La número dos de La Moncloa recuerda que “hasta el 28 de abril continuaremos trabajando y aprobando medidas vía Real Decreto” y a partir de ese día ya estaremos en funciones.

Real Decreto Vivienda

El último Consejo de Ministros antes de la disolución de las Cortes Generales, el próximo martes, también ha aprobado un Real Decreto Ley sobre medidas de vivienda que tendrá que ser convalidado por el Congreso de los Diputados a través de la Diputación Permanente. Con este RDL “muy importante”, según Calvo, el ejecutivo quiere ofrecer una “mayor seguridad y certidumbre a los inquilinos” además de incentivar la oferta y aliviar la carga financiera de las familias. El Gobierno, no obstante, reconoce que con este decreto “no va a ser suficiente” para solucionar el problema de la vivienda. Aquí, una vez más, Calvo ha culpado la falta de presupuestos “porque otros no han querido” para no poder hacer políticas de vivienda.