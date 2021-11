El mensaje oficial del Gobierno ha sido distribuido por todas partes: España arranca noviembre con unas reservas de gas natural equivalentes a 40 días de consumo. El pequeño problema es que esas reservas, estimadas por la propia Enagás, se han calculado en días en los que la demanda no se encuentra en su punta.

Es decir, el cálculo se ha hecho dando por supuesto que el sistema no se encuentra en situación de estrés, cuando, la realidad, es que el sistema, por regla general, sólo tiraría de sus reservas cuando se encontrase en esa situación de estrés. Y con la punta de demanda prevista por Enagás la situación cambia. Los expertos consultados por OKDIARIO han realizado ese cálculo y no da 40 días de reservas: da casi la mitad, 23 días. Tomando los datos objetivos reflejados en el propio informe de perspectiva de cara al invierno elaborado por Enagás, las reservas, en caso de situación de estrés no dejan tan tranquilo como pretende divulgar el Gobierno.

El cálculo realizado para OKDIARIO por expertos toma como base las capacidades contratadas de gas a 10/11/2021. Pero coge la situación que el propio Winter Outlook elaborado por Enagás describe como demanda punta prevista para el invierno: 1980-2035 Gwh/día. Y el resultado es muy distinto al descrito por el Gobierno.

En depósitos de gas natural licuado (GNL) el nivel es de 20.072 Gwh. Un equivalente, teniendo en cuenta la punta de demanda, a 10 días. En almacenamiento subterráneo, hay 26.188 Gwh, el equivalente a 13 días.

Con lo que el resultado final es de 23 días, frente a los 40 de los que alardea Sánchez.

Duplicar las compras internacionales

De hecho, España está intentando duplicar las compras internacionales de gas natural para hacer frente al crudo invierno y reponer las reservas. Pero la improvisación del Gobierno se ha convertido en una tónica. España necesita estar preparada para poder importar gas de urgencia y tratarlo en plantas de forma acelerada debido al corte de uno de los principales gasoductos de los que se surtía España -el argelino que pasa por Marruecos: el Magreb-Europa o GME-. Pues bien, en esta situación y las alertas de las empresas y de Enagás trasladadas desde hace más de un mes, el Gobierno, por ejemplo, acaba de comprometerse a agilizar los trámites para reabrir la planta gasista de El Musel (Gijón), tal y como ha publicado ya OKDIARIO.

Las empresas descuentan que el periodo de readaptación hará muy difícil que esta planta esté operativa a tiempo para paliar los principales problemas energéticos de España. Y eso que esas mismas empresas, a la vista de la que se avecinaba empezaron a presionar para su reapertura hace ya un año. Se trata, en esta caso, de una infraestructura que se encuentra en estado de hibernación, según lo dispuesto en el Real Decreto Ley 13/2012. A partir de la entrada en vigor del Real Decreto 335/2018, quedó restablecida la tramitación de las instalaciones afectadas por el apartado 2 de la disposición transitoria tercera del mencionado Real Decreto-ley 13/2012.

En mayo de 2021, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático autorizó el procedimiento de tramitación administrativa con la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Pero nada más. La planta de regasificación está situada en los terrenos de la ampliación del Puerto de El Musel, entre el Dique Torres y el Muelle Norte, y ocupa una gran superficie de 18 hectáreas. Dispone de una capacidad de almacenamiento de 300.000 m3 de GNL, repartidos en dos tanques de 150.000 m3 cada uno y de una capacidad de emisión de 800.000 m3(n)/h. También cuenta con unas instalaciones de atraque y descarga diseñadas para los buques metaneros de hasta 266.000 m3. Justo lo que sea necesita en un momento en el que se acaba de cortar el gasoducto Magreb-Europa.