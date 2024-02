El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha criticado a la industria cinematográfica española, que este sábado celebra en Valladolid los Premios Goya, por llamar «señoritos» a los agricultores. El dirigente del partido de Santiago Abascal que «los verdaderos señoritos» son «los que quieren vivir de producir obras cinematográficas que luego no ve nadie a costa de millones».

El lider de Vox en la región ha explicado que estará presente en la gala. «No podía faltar», ha justificado García-Gallardo este viernes ante los medios. Una asistencia que ha defendido aunque, a ojos del político burgalés, a «algunos» les «escueza».

El vicepresidente castellanoleonés ha animado a los actores, productores y directores de cine que usen el «altavoz» que se les presenta con los Premios Goya para defender las reivindicaciones de los trabajadores rurales.

«Este es un acontecimiento cultural de primer orden y no podía faltar una representación institucional de uno de los dos partidos que sostiene el gobierno de coalición de la Junta de Castilla y León», ha sentenciado el dirigente de Vox en la Comunidad.

García-Gallardo ha puesto en valor el «esfuerzo enorme» que realiza la Consejería de Cultura para conseguir «ensanchar el espacio cultural en todas sus expresiones artísticas». El vicepresidente de la Junta de Castilla y León ha detallado, en relación con la industria, que este año se han alcanzado unas cifras «récord» en cuanto a la cantidad de rodajes que se han celebrado este año. En total, se han filmado más de 30 metrajes en 2023.

El líder de Vox en la región ha insistido en que su presencia en la gala de los Premios Goya va a «escocer a muchos». «Están empeñados en transmitir un mensaje de que Vox tiene algún problema con la cultura, pues se van a tener que rascar si les pica porque ahí vamos a estar», ha explicado el dirigente del partido con sede nacional en la madrileña calle de Bambú.

«Reivindicaciones reales y necesarias»

García-Gallardo ha hecho un llamamiento a los premiados y asistentes del mundo de la industria cinematográfica que van a acudir a este acto, que, a ojos del político burgalés, «suele ser aprovechada por actores y directores para ser reivindicativos», para que tenga en cuenta a los agricultores. La petición del líder de Vox ha sido que los asistentes utilicen su posición en la gala para «ser altavoz» de «reivindicaciones reales y necesarias» que el vicepresidente de Castilla y León ha identificado con las exigencias de los agricultores y ganaderos.

«Si el campo no produce, la ciudad no come, yo creo que es hora de que los actores y directores aprovechen su altavoz mediático para hacer llegar verdaderamente las preocupaciones sociales que tenemos hoy en día en España», ha declarado delante de la prensa. Además, ha censurado algunas declaraciones en las que se tildaba a los ganaderos y agricultores de «señoritos», y ha dicho que esa palabra se corresponde más con los que viven de la industria del cine.

«Yo creo que los señoritos no son los agricultores y ganaderos de Castilla y León, los señoritos son los que quieren vivir de producir obras cinematográficas que luego no ve nadie a costa de millones y millones de euros que pagan con mucho esfuerzo los contribuyentes españoles, esos son los verdaderos señoritos», ha expresado García-Gallardo el día previo a la gala de los Premios Goya.

«España no está para fiestas, España está para defender su soberanía alimentaria, para defender las reivindicaciones de nuestro sector primario», ha incidido después de que volviera a expresar que sí que estaría en la gala de los Premios Goya.

Por último, el vicepresidente ha vuelto a pedir ante los medios que se tomen todas las medidas necesarias para que los trabajadores rurales vean respondidas sus exigencias. El dirigente ha ironizado con que se están expresando peticiones «urgentísimas y de máxima actualidad» como «pedir el fin del franquismo 40 años después de que falleciera Franco».