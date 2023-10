El enésimo cambio de opinión, ahora por la amnistía, del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, provoca las primeras bajas en el PSOE. Julián Galán Fernández, número 17 de la lista del candidato Sánchez en las elecciones generales de enero y junio de 2016 ha decidido romper su carné tras 27 años afiliado al PSOE y ha comunicado que deja el partido. Lo ha hecho en sus redes sociales con una imagen en la que se ve su carné identificativo cortado por la mitad.

Galán Fernández, además de ocupar uno de los puestos más cotizados en la candidatura liderada por Sánchez en Madrid, ha ocupado varios cargos tanto en el Gobierno como en el PSOE antes de abandonarlo por su apoyo a la amnistía. En la primera etapa de Sánchez en el Ejecutivo, tras ganar la moción de censura, formó parte de la plantilla de directores generales del Ministerio de Fomento -ahora Transportes, Agenda Urbana y Movilidad-. Entre otras funciones en dicho departamento estuvo al frente de la dirección general de la Agrupación Europea de Interés Económico para la interconexión ferroviaria con Europa.

En el año 2015, antes de que Sánchez se fijase en él para intentar llegar al Congreso, el ya ex militante fue alcaldable en el municipio madrileño de Piñuécar. Permaneció en el consistorio como concejal hasta el final de esa legislatura en 2019. En ese mismo periodo formó parte de la Federación de Municipios de Madrid.

Julián Galán Fernández asegura que la decisión de abandonar la militancia socialista es un «momento triste en mi vida». «Hoy Sánchez ha pedido formalmente al PSOE apoyar la Amnistía. Como mis principios no me permiten apoyarla, creo que lo justo y apropiado es, con todo el dolor de mi corazón, abandonar el Partido en el que milito después de 27 años. Momento Triste en mi vida» escribió el ya ex afiliado en sus redes.

Hoy @sanchezcastejon ha pedido formalmente al #PSOE apoyar la #Amnistía. Como mis principios no me permiten apoyarla, creo que lo justo y apropiado es, con todo el dolor de mi corazón, abandonar el Partido en el que milito después de 27 años. #MomentoTriste en mi vida. 😔 pic.twitter.com/MuSaNOL2s5 — Julián Galán (@Julian_Galan) October 28, 2023

Sánchez, en el Comité Federal del pasado sábado, defendió por primera vez abiertamente y haciéndose suya la propuesta la amnistía. «Cataluña está lista para el reencuentro total, para dejar atrás la fractura del procés», espetó. El presidente del Gobierno en funciones, que admitió que «hay que hacer de la necesidad virtud y reconoció que el alivio penal era «la única vía posible» para formar Gobierno, aseguró «en el nombre de España, del interés de España y en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña».

Pese a su acérrima defensa de la amnistía, ahora será la militancia del PSOE la que tendrá que validar o no la estrategia negociadora de Sánchez. Desde este lunes y hasta el próximo viernes los afiliados pueden votar de forma telemática. El próximo sábado podrán hacerlo también de forma presencial en las distintas Casas del Pueblo y sedes del partido. Aunque el referéndum interno al PSOE que ha convocado el presidente del Gobierno en funciones no menciona ni la amnistía ni a sus futuros socios de Junts o ERC.