El catedrático Ramón Tamames, candidato de Vox en la moción de censura, sostiene que no es el autor intelectual de la frase, que sólo la reprodujo, pero esa difusión ha hecho que lleve su sello durante décadas. Fue allá por el año 1979 cuando el PSOE de Felipe González celebró el centenario de la fundación del partido con el lema «100 años de honradez y firmeza». A lo que Tamames, entonces diputado del PCE, puso la coletilla: «Y 40 de vacaciones…», criticando así que los socialistas no se enfrentaran al régimen franquista al nivel de los comunistas.

Este comentario del reconocido economista irritó al PSOE y todavía le encorajina, máxime cuando la actual organización que dirige Pedro Sánchez ha hecho de la desmemoria histórica una de sus principales banderas, recurriendo al comodín de Franco para tapar sus políticas más negligentes. El propio Sánchez llegó a decir al líder de Vox, Santiago Abascal, hace unas semanas en el Congreso que «El Tamames de 2023 encarcelaría al Tamames que encarceló Franco», recordando así su estancia en prisión en la dictadura.

La citada frase que inmortalizó Tamames a finales de los ochenta pudo escucharse, por ejemplo, en un debate parlamentario en el Senado hace más de nueve años. Así lo recoge el Diario de Sesiones de la Comisión de Educación y Deporte de la Cámara alta celebrada el 12 de noviembre de 2013. El entonces senador del PP Luis Peral se dirigió así al socialista Vicente Álvarez Areces: «Yo estudié en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense entre los años 1967-1972. Aquella era la facultad más revolucionaria, por decirlo de alguna forma, la más opuesta al régimen que había en España, y durante aquellos cinco años yo jamás vi las letras PSOE ni en pancartas ni en pintadas ni en octavillas», afirmó Peral.

«No existían»

«Ustedes allí no existían, señor Álvarez Areces; no existían en la facultad donde se llevaba a cabo la lucha universitaria contra el régimen. Allí destacaba especialmente el Partido Comunista de España, bien es verdad que algunas personas estaban en aquel momento en el Partido Comunista de España y luego se incorporaron al Partido Socialista, pero creo que cada uno debemos asumir nuestra historia, y su historia en los finales del régimen de Franco fue, como dijo algún notable comunista, don Ramón Tamames: 100 años de honradez y 40 de vacaciones. Yo comprendo que todo esto le moleste mucho», terminó lanzando el senador del PP al ex presidente de Asturias.

Afiliado al PCE en 1956, Tamames fue diputado por estas siglas en el Congreso en las elecciones de 1977 y 1979. También ejerció como concejal y primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Madrid por las filas comunistas, con el socialista Enrique Tierno Galván al frente del Consistorio. En 1981, Tamames dejó las filas del PCE y se incorporó a IU, de la que fue cofundador y parlamentario en el Congreso entre 1986 y 1989. Ese mismo año se incorporó a las filas del Centro Democrático y Social (CDS) del ex presidente Adolfo Suárez, cuando todavía no había dejado su escaño. Poco después optó por retirarse de la política para dedicarse a su carrera profesional en la Universidad.