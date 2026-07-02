Francia absuelve al etarra Josu Ternera y abre la vía para su extradición a España

La justicia francesa ha absuelto al etarra José Antonio Urrutikoetxea, conocido como Josu Ternera, en el último proceso que tenía abierto en el país galo. Esto abre la vía para su entrega a España.

La presidenta del Tribunal de Apelación de París ha dado el dictamen absolutorio a Josu Ternera, que ha acudido a la audiencia con sus abogados, después de recordar que la acusación que pesaba sobre él era pertenencia a una organización terrorista entre diciembre de 2002 y mayo de 2005.

En este proceso, que se celebró en abril, se le juzgó por formar parte de ETA desde que huyó de España, cuando era miembro del Parlamento Vasco para escapar de las investigaciones que se estaban llevando a cabo en 2002 para aclarar si había estado implicado en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza de 1987.

Los principales elementos de prueba en su contra eran las trazas de ADN y las huellas que dejó de su paso por dos pisos francos de ETA en Lourdes y en Villeneuve sur Lot.

Allí vivieron el que era entonces jefe militar, Peio Eskisabel, y su lugarteniente, José Manuel Ugartemendía, que fueron capturados a finales de abril de 2005.

En España está reclamado por la Audiencia Nacional por el atentado de la casa cuartel de Zaragoza, en el que murieron 11 personas, y en 2025 el juez Santiago Pedraz pidió su entrega en el marco del caso herriko tabernas y al estar procesado por el delito de dirección de organización terrorista.

Atentado de la casa cuartel de Zaragoza

ETA atentó el 11 de diciembre de 1987 con un coche bomba contra la Casa Cuartel de la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza, provocando la muerte de tres guardias civiles y ocho familiares de estos, cinco de ellos menores de edad. Además, 88 personas resultaron heridas como consecuencia del atentado, muchas de ellas graves.

En el edificio ante el que explotó un coche bomba cargado con 250 kilos de amonal –a la altura de un acceso lateral– vivían 40 familias de guardias civiles y 40 estudiantes, hijos del cuerpo, procedentes de diferentes localidades de España.