Ocurrió el pasado domingo a primera hora de la mañana. Un hombre de 46 años sin antecedentes médicos sufrió una parada cardiorrespiratoria tras consumir gran cantidad de drogas en una sauna conocida por protagonizar varios sucesos en los últimos años. El del pasado fin de semana fue el enésimo altercado de una larga lista por lo que, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes oficiales, la Fiscalía de Madrid ha puesto el establecimiento en el punto de mira. Quiere clausurar la actividad. Las primeras diligencias previas se instruyen en el juzgado número 27 de la Plaza de Castilla con el procedimiento 1583/2020.

Son varios los sucesos en los que se ha visto involucrado este establecimiento situado en la calle Norte, en el barrio de Malasaña. La Policía Nacional detuvo el 1 de enero de este año a 17 usuarios por tráfico o tenencia de drogas, tras recibir diversas informaciones de que en el interior se podrían vender sustancias estupefacientes aprovechando las fiestas navideñas. Los arrestados eran hombres de entre 28 y 47 años, de países tan distintos como Brasil, Líbano, Alemania, España, Portugal, Venezuela, Panamá y Perú.

Estos dealers, como se conoce vulgarmente a los vendedores al detalle de sustancias estupefacientes, portaban dinero en efectivo y diversas drogas preparadas para su distribución, como éxtasis, GHB, metanfetaminas, mefedrona y pastillas estimulantes.

Hace tres años, el 13 de septiembre de 2020, arrestaron a ocho personas más por el mismo delito contra la salud pública. La fiscal encargada del caso tiene la sauna en el foco, ya que según las mismas fuentes «no colaboran» con la causa. Por lo que, a sabiendas del gran mercadeo que hay con sustancias ilegales en su interior, y la falta de colaboración de los responsables para llegar a los grandes vendedores que distribuyen el material a los minoristas, la funcionaria amenaza con echar el cierre al local.

De producirse la clausura, no sería la primera vez que esto ocurriría. En mayo de 2022, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ordenó el cierre durante varias semanas de esta sauna por ser el foco inicial del brote de la viruela del mono registrado en la región. El local volvió a abrir aumentando las medidas de seguridad días antes de la celebración del Madrid Orgullo, una de las fechas en las que logra un mayor volumen de negocio.

En plena pandemia, el 1 de enero de 2021 la Policía Municipal desalojó la sauna por exceso de aforo y porque las personas que había en su interior no respetaban la distancia de seguridad ni el uso de mascarillas. Además, algunos clientes fumaban y el local tenía una barra que dispensaba bebidas alcohólicas pese a no disponer de licencia. Sigue funcionando en la actualidad, aunque este periódico no ha podido confirmar si ya dispone de dicha licencia. Lo mismo ocurrió meses antes cuando los agentes denunciaron a la mayoría del centenar de asistentes de la sauna de Madrid por no llevar mascarilla y al establecimiento por superar el aforo.

Sobredosis

El último episodio que ha situado a esta sauna madrileña de nuevo en los focos es la actuación policial y médica que se produjo el pasado domingo como consecuencia de la sobredosis que sufrió un cliente. Los hechos tuvieron lugar a las 8:30 horas del día 27 en este local situado en la calle Norte de Madrid, una hora de gran afluencia de público llegado tras el cierre de las discotecas del sábado noche. Tras caer a plomo al suelo y no reaccionar, los empleados del local llamaron a los servicios de emergencias.

Los primeros en llegar al lugar fueron agentes de la Policía Nacional, que practicaron al individuo maniobras de reanimación cardiopulmonar, revirtiendo la parada, aunque al no existir denuncia no siguieron investigando lo sucedido, según fuentes policiales consultadas por OKDIARIO. La asistencia fue continuada por los sanitarios del Samur-Protección Civil, que acudieron con cuatro ambulancias y dos uvis móviles. El hombre entró muy grave, al parecer por consumo excesivo de cocaína, a la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Jiménez Díaz. Durante la semana su estado de salud ha evolucionado favorablemente y ya se encuentra en planta.