OKDIARIO se ha colado en la asamblea que han convocado en Madrid los colectivos feministas para organizar la movilización del próximo 8 de marzo. Como viene siendo habitual, la justicia, la derecha política y mediática y el sistema capitalista han sido los objetivos de sus críticas y ataques. Todo lo contrario que ha recibido la Ley del sólo sí es sí que ya ha rebajado la pena o excarcelado a casi 500 violadores, la cuál no ha recibido ni un reproche y ha sido defendida.

Una de las ponentes que ha hablado durante la asamblea ha asegurado que trabaja con agresores sexuales y ha defendido una posición antipunitivista en contraposición con lo que la sociedad demanda tras la rebaja de penas por la Ley Montero: «El populismo punitivo está calando… yo trabajo con agresores y escucho decir que ‘los violadores son enfermos’, que ‘siempre reinciden’, y decir eso va en contra de la teoría feminista porque son producto de la cultura de la violación».

«Todo ese discurso de cómo entendemos las violencias machistas me preocupa especialmente y la ley del sólo sí es sí salió por el clamor de las calles por la violencia sexual, es una ley contra las violencias sexuales, y no una ley por las libertades sexuales y nosotras debemos avanzar en eso», ha defendido la feminista en la asamblea.

Y es que, para las organizadoras del 8M la ley impulsada por Irene Montero se centra en el consentimiento de las relaciones sexuales y eso se queda corto porque deja fuera las libertades sexuales: «Hay que avanzar en las libertades sexuales y no es un problema de la Ley, si no del propio contexto del que nos resulta difícil escapar. El consentimiento es un paso previo que teníamos que hacer sí o sí pero nosotras no educamos en consentir si no en desear, en ser sujetas activas que la ley no trae».

Es por esto que las feministas quieren ir este año un paso más allá y reivindicar una ley más extensa que traspase ese consentimiento y trate otros temas: «A nosotras nos toca denunciar que esa polarización impide los matices en el debate».