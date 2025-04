Feijóo: «Trump es el presidente de EEUU, pero no es EEUU»

Alberto Núñez Feijóo reflexiona sobre el papel que debería jugar España ante la Administración Trump. Con una frase rotunda —»Trump es el presidente de Estados Unidos, pero no es Estados Unidos»—, el líder del Partido Popular marca una distinción clave entre la figura política y el país como aliado estructural. Subraya la necesidad de mantener una relación institucional sólida con la Casa Blanca, sin por ello renunciar a la firmeza cuando se vulneran acuerdos internacionales o principios de soberanía nacional.

Feijóo defiende la importancia de preservar la Alianza Transatlántica y advierte sobre los riesgos de las maniobras unilaterales que rompen con décadas de cooperación. En ese sentido, critica duramente los gestos del Gobierno de Pedro Sánchez hacia China en un momento de máxima tensión con Washington, calificándolos de irresponsables y contraproducentes para los intereses estratégicos de España y de la Unión Europea.

PREGUNTA.- Oye, ¿qué opinas del cambio que está experimentando la política mundial? Todo se siente bastante sombrío últimamente.

RESPUESTA.- La verdad es que sí. Si alguien nos hubiera dicho hace unas semanas que íbamos a ver lo que estamos viendo ahora, no lo habríamos creído.

P.- Está rompiéndose el paradigma de la política que conocimos desde jóvenes.

R.- Absolutamente. Se están incumpliendo tratados internacionales con un simple tuit. Se deshacen acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos con apenas unas líneas en redes sociales. Es algo impensable para quienes creemos en el respeto a los acuerdos, a la legalidad y a la estabilidad institucional. Esos giros constantes, esas decisiones que se anuncian para después cancelarse o ponerse en pausa… Es sobrecogedor.

Y lo más grave es ver cómo se tensan alianzas históricas que llevan vigentes desde la Segunda Guerra Mundial, especialmente con Estados Unidos. Europa no debe contribuir a romper esa relación. Si hay tensiones, que sea la otra parte quien se levante de la mesa, pero nosotros debemos mantener la cabeza fría. Por fortuna, creo que la Unión Europea está actuando con rigor y unidad, y eso es clave en este momento.

P.- Cuando seas presidente, te va a tocar lidiar con Trump.

R.- Trump es el presidente de Estados Unidos, pero no es Estados Unidos. Nuestra obligación como país es entendernos con la administración norteamericana, sea cual sea. Eso no significa renunciar a nuestros principios o a la firmeza si se toman decisiones que vulneran acuerdos o afectan a nuestra soberanía o a la de la Unión Europea. Pero provocar a Estados Unidos sería un error. Romper la Alianza Transatlántica sería un error. Y hacer viajes inoportunos —como el que hizo Sánchez a China— en plena tensión comercial con nuestros aliados de décadas es una irresponsabilidad que yo no cometería.