Feijóo: «Sánchez pide clemencia para su esposa y ni se disculpa con las mujeres a las que desprotege»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado una dura ofensiva contra el presidente Pedro Sánchez tras la «negligencia» de la gestión de su Gobierno tras el escándalo de las pulseras antimaltrato desveladas por OKDIARIO. A su juicio, Sánchez, «que pide clemencia para su esposa», no ha tenido todavía palabras «de disculpa para las mujeres a las que ha desprotegido».

«De la incompetencia de este Gobierno no se han librado ni las mujeres víctimas de la violencia machista», ha expresado el líder del PP quien, desde el viernes, ha permanecido en la ciudad de Murcia para cerrar junto a sus barones parte de sus compromisos de cara a las próximas elecciones generales.

Después de conocerse la «negligencia» e «incompetencia», en boca del jefe del principal partido de la oposición, Feijóo ha destacado que el escándalo de los fallos en los sistemas de protección para las mujeres víctimas de la violencia de género es un error imperdonable. «Está mal que esto haya pasado», ha señalado, pero aún más, «que se haya ocultado durante meses pese a las advertencias».

«¿Esto es feminismo?», se ha preguntado el líder popular. «¿Lo que le importa a las mujeres del Gobierno? ¿Lo que les preocupa la violencia machista después de impartir tantas lecciones? ¿Cómo se puede ser tan soberbio?», ha asegurado.

Feijóo, que ha cargado contra las críticas del Ejecutivo de Sánchez ante lo que han denominado como una «alarma infundada», les ha reprochado también que «no agachen las orejas ante una evidente negligencia». En este sentido, el líder del PP ha recordado lo que ha su juicio han sido vistas como más incompetencias del Gobierno para con las mujeres como la Ley del sólo sí es sí «que puso en la calle a 1.400 violadores y pederastas antes de tiempo».

En su discurso, el líder de la oposición se ha dirigido a las mujeres de España «voten a quien voten». «Os pidieron el voto y liberaron a agresores sexuales; os pidieron el voto y las violaciones han aumentando un 200%, y amañaron los contratos de los puntos violeta, y usaron el dinero público para consumir prostitución. Este es el gobierno más hipócrita y mentiroso contra las mujeres», ha expresado.

Pacto migratorio

Durante la clausura del acto en el que Feijóo y los líderes territoriales del PP han sellado el ‘Pacto de la Región de Murcia’ que habla de las posiciones clave del partido en temas como la igualdad o la vivienda, entre otros, ha sido sin duda el que habla de la política migratoria el que ha centrado el grueso del debate del cónclave popular.

En él, se sientan las bases del que será el discurso migratorio que, a partir de ahora, impriman desde el PP para dar la batalla a la falta de propuestas del Ejecutivo de Sánchez. Entre sus primeras propuestas, adelantadas este sábado por el secretario general del partido, Miguel Tellado, estarían la de limitar el acceso a ayudas sociales a los inmigrantes ilegales como lo es, por ejemplo, el ingreso mínimo vital.

Para Feijóo la inmigración ilegal es un «desafío» que debería interpelar a todas las formaciones políticas a derecha y a izquierda de todo el país. Según él, un reto que se presenta más como un compromiso «por las miles de personas que mueren en el mar engañadas por las mafias». Unas ante las que que, para el líder del PP, «no podemos cerrar los ojos ante esta realidad por un mínimo de humanidad».

«Este Gobierno se limita a sacárselos de encima», ha asegurado. «Los trocea». «Es inhumano». «Cada inmigrante es una persona humana y tiene su dignidad», ha afirmado. En este sentido, dentro de los compromisos del acuerdo sellado este domingo por los dirigentes del PP, están en primer lugar el control de las fronteras, un derecho, ha manifestado Feijóo, al que no se puede renunciar.

«La inmigración bien gestionada es una fuente de oportunidad» y es por ello que ha señalado que «tenemos derecho a decidir quien entra en nuestro país y con qué condiciones entra». «No podemos permitir que sean otros, las mafias, quienes decidan», ha asegurado Feijóo.

Otro de los compromisos acordados para también por acabar con la ‘barra libre’ que hace que sean miles los ilegales sin papeles que llegan bajo promesas del Ejecutivo de Sánchez. «Debemos tratarles como ciudadanos responsables de sus actos con derechos y con deberes», ha asegurado. «Ninguno de los extremos es verdad», ha expresado. «La solución no es regularizarlos», como apunta dice el PSOE, «ni echarlos al mar», como asegura defienden por contra desde Vox.

Entre orden de propuestas, el PP afirma su «tolerancia cero con el delito». De este modo, quienes comentan «delitos graves sin derecho de residencia», así como los reincidentes, deberán cumplir la ley o, por el contrario, abandonar el país. También, apuesta por al creación de un visado por puntos, similar a la estrategia impartida en Reino Unido, que permita la entrada cumpliendo la condición de hacerlo con un permiso de trabajo.