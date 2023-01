Que Alberto Núñez Feijóo quiere en el PP a Begoña Villacís, Inés Arrimadas y otros cargos o ex cargos de Ciudadanos es un secreto a voces, pero Isabel Díaz Ayuso no quiere a Villacís en Madrid y Feijóo va a respetar su decisión. Fuentes del PP madrileño lo expresan de diversa manera: «Para nada», «cero interés» o «ningún interés» son sus mensajes. Hay quien añade: «Ya tuvimos bastante con Aguado».

«Es verdad que ella ha sido leal a Almeida», añade una de las fuentes dejando -quizá- abierta una mínima e infinitesimal puerta a la posibilidad de incorporarla en mayo a la lista del PP al ayuntamiento de Madrid para sumar voto y evitar la dependencia de Vox. Pero también es cierto -recuerda- que Feijóo «va a ser ultra escrupuloso en respetar lo que dicen los estatutos y es que la propuesta de la lista electoral de la ciudad de Madrid corresponderá a la dirección regional». Traducido: Villacís no irá en la lista de Almeida.

¿Qué hacer entonces? Alberto Núñez Feijóo ha dicho públicamente que quiere aprovechar («sin que pongan condiciones», matiza un alto dirigente del PP) el «talento» político que sea aprovechable del partido que fundó Albert Rivera y que va camino de la desaparición. «Su certificado de defunción definitivo -calcula un alto dirigente del PP- será en mayo cuando quede desposeído de todo o gran parte del poder municipal y autonómico que aún arrastra de las últimas elecciones. Eso incluye Madrid y Villacís, que para ellos es la joya de la corona». El cálculo del PP es que, a partir de ese momento, con vistas a las generales, se desaten los acontecimientos entre Arrimadas y Villacís y su propio partido, ahora liderado por Patricia Guasp.

En Madrid, fuentes del PP son claras: «Por mucho que Begoña [Villacís] diga que tiene encuestas que la señalan como decisiva para Almeida en mayo, ella sabe que no es verdad. Y probablemente sabe que no van a sacar ni un concejal porque el proceso de pérdida de voto de Ciudadanos se está acelerando». De hecho, la última que manejan en Génova y Cibeles apenas le da un 3,2% a la candidatura de Villacís. Para tener representación hay que llegar al 5%. En el PP descartan «absolutamente» que Villacís pueda ser de nuevo vicealcaldesa si sacara, cuanto menos, su puesto de concejal: «Y no la veo -dice una fuente solvente- aceptando ser presidenta de la Junta de Distrito de Vallecas». En todo lo que sea territorio Ayuso (incluido el ayuntamiento e Almeida), Begoña Villacís tiene poco futuro. Y Villacís lo sabe.

Desligadas de responsabilidades orgánicas en el partido tras la reciente Asamblea, Inés Arrimadas y Begoña Villacís preparan, pues, su travesía (¿en el desierto?) al Partido Popular. «No es casual. Se han liberado de esa atadura para dar el siguiente paso e irse al PP», dice una fuente de Ciudadanos no muy proclive a Arrimadas.

¿Irse con o sin Ciudadanos? Esa es la cuestión. Arrimadas y Villacís manifiestan a estas alturas del año que «nada sin Ciudadanos», pero la decadencia evidente del partido y la rapidez de los acontecimientos deja abiertas varias posibilidades en los próximos meses y, especialmente, desde mayo.

«Si la debacle de Ciudadanos en mayo es la que se espera -dice un alto dirigente del PP con buen conocimiento de causa- mi apuesta es que Inés y Begoña pedirán a Ciudadanos no presentarse a las generales con el argumento de derrotar al sanchismo y, luego, en cada circunscripción ir viendo cómo encajar a sus candidatos en las listas del PP». La dirección nacional del PP no va a aceptar coaliciones. Este dirigente popular habla, en todo caso, de la posibilidad de algún tipo de integración orgánica o no en alguna fundación del PP como camino a la integración total y real de Ciudadanos en el PP. «¿Y si la actual dirección de Patricia Guasp se negara y decidiera ir a las generales?», preguntamos. «Inés y Begoña tomarían un camino propio sin Ciudadanos», contesta. «Quieren seguir, sobre todo Begoña, en la vida pública». Y no descartan incluso que dejaran el partido «para tener una cierta travesía del desierto hasta las generales». Es la vía Juan Marín con Juanma Moreno en Andalucía.

Congreso o gobierno con Feijóo

Para Villacís el tiempo corre más rápido que para Arrimadas. La operación Villacís ya ha empezado en tanto la cuenta atrás más inmediata para la vicealcaldesa de Madrid, las elecciones municipales del 28-M, se ha puesto en marcha. Fuentes de la dirección nacional del PP se muestran sorprendidas por el vídeo publicado por Begoña Villacís animando a dar libertad en cada pueblo o ciudad a los candidatos de Ciudadanos para integrarse en las listas del PP.

La operación no es fácil por coherencia personal de la protagonista. Ella, según fuentes políticas próximas, no disimula ya, en la intimidad, su interés por seguir en la vida pública y es consciente de que el batacazo de Ciudadanos el 28-M puede ser también el suyo en Madrid. Su única salida: el nuevo PP centrista y liberal de Feijóo.

Todas las fuentes en el PP y Ciudadanos consultadas coinciden: «Villacís quiere dar el salto a la política nacional». No hay duda. Y su primer objetivo sería el Congreso de los Diputados. ¿Abrirá Feijóo «sin que ellas pongan condiciones previas» -se insiste- las listas del PP a Villacís y a Arrimadas? Los encajes internos de paracaidistas externos de otros partidos nunca son fáciles y generan suspicacias, pero, sin duda, Arrimadas y Villacís sumarían en la idea esencial para la dirección de Feijóo de no desperdiciar ni un voto frente a Sánchez y sus socios Frankenstein.

¿Y si Villacís, finalmente, no fuera al Congreso? En el PP, las distintas fuentes no lo dudan: aspiraría a un cargo en el gobierno de Feijóo. «La ambición política de Begoña -dice un dirigente del PP que la conoce bien- se vería satisfecha, por ejemplo, si Feijóo la hiciera secretaria de Estado o similar».

Begoña Villacís ve que las fugas en Ciudadanos de la Comunidad Madrid al PP van a incrementarse hasta mayo. Una fuente del PP madrileño expresa de forma gráfica las llamadas que reciben de concejales naranjas de toda la Comunidad «a diario»: «Son peticiones de acogida a mansalva y a diario que las estamos parando». Con la única que no hay nada es, confirman las fuentes, con la propia Villacís, cuyo vídeo de ayer más parece buscar lanzar un SOS personal.